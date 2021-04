Casi decidido a no seguir, Mandi se replantea su futuro por un desengaño

ESTADIO Deportivo les ha venido informando puntualmente en las últimas semanas de todos los movimientos referentes al futuro de Aïssa Mandi, que el Real Betis lleva año y medio intentando renovar sin suerte. Después de un preacuerdo en las Navidades de 2019 que estropeó el primer Estado de Alarma y la falta de interlocutor válido, el franco-argelino se puso en manos de la prestigiosa agencia de representación Wasserman, que ha escuchado ofertas, entre ellas una doble de los verdiblancos, terminando por dejar la decisión en manos del central. Pidió más tiempo el campeón de África, que, según avanzó esta casa el 8 de abril, estaría más inclinado a marcharse que a seguir.

Y es que el Inter, que ha visto en su inminente fin de contrato una indudable oportunidad de mercado, le habría seducido con unas condiciones económicas (los dos millones de euros netos que pedía a Haro y Catalán, más una vinculación hasta 2025) y deportivas (los 'neroazzurri tienen el título de la Serie A casi amarrado, como su presencia en Champions) inmejorables. Sería una de las tres opciones más interesantes que maneja Mandi, a quien le está costando un mundo abandonar Heliópolis, donde se siente querido e importante, aunque está mirando por el interés de su familia en el que podría ser el último gran contrato de su carrera.

De todas formas, un desengaño podría hacerle reconsiderar su postura, que, por lo que ha trascendido, no es firme hasta que rubrique los documentos que le ligarían a otros colores. Y es que un medio deportivo de referencia en Italia, 'Tuttosport', da por hecho que ni el franco-argelino ni otro central que queda libre y ha sido ofrecido, Maksimovic (Nápoles), son la prioridad para el Inter. A pesar de que el agente del meta lombardo Handanovic y del zaguero serbio, Fali Ramadani, tiene mucha influencia y buenas contactos con Piero Ausilio, máximo responsable deportivo del actual líder del Calcio.

"Tanto en España como en Argelia lo dan (a Mandi) como muy cercano al acuerdo, pero la verdad no es así. Maksimovic no disgusta como alternativa, aunque no es una primera opción tampoco. El mercado del coste cero, a diferencia del pasado (De Vrij, Godin), ofrece menos oportunidades, aunque hay nombres interesantes que serán examinados en Alemania, como Boateng y Mustafi", dice la información del diario que otorga, por ejemplo, el famoso premio Golden Boy, un giro en los acontecimientos que obligaría al todavía bético a esperar la decisión de su pretendiente más valioso, con lo que tendrá que establecer un ultimátum propio, un límite a partir del cual no aguardar respuesta. Por si acaso, en la planta noble del Villamarín continúan expectantes y con la última oferta al ex del Reims sobre la mesa.