Emerson: muchos pretendientes y un 'tapado' que amenaza con el 'sorpasso'

Será, sin lugar a dudas, uno de los nombres del verano de 2021. Y eso pese a que el Covid se está empeñando en privar de lustre las últimas ventanas de transferencias, donde siempre hubo 'gangas' y saldos, operaciones relámpago el último día, trueques y traspasos encubiertos a través de cesiones con obligaciones de compra de dos dígitos, pero también ventas multimillonarias, en ocasiones con futbolistas semi desconocidos aquí y por los que, sobre todo en la Premier, se desembolsaban cantidades astronómicas. Un altísimo porcentaje de estos movimientos ha quedado en el olvido, pues los clubes, especialmente aquellos sin jeques o empresarios petroleros detrás, con incidencia igualmente en quienes poseen plantillas con altísimos sueldos, están en la cuerda floja.

Vender antes de comprar. Y, si es posible, tirarse sobre las 'ofertas', representadas en futbolistas que terminan contrato o rescinden. También aquéllos que sus equipos liberar a cambio de ahorrarse sus fichas por diferentes cuestiones, también monetarias. Los que viven de los ingresos extraordinarios, entre ellos el Real Betis, necesitan ajustar cuentas y recaudar, si es posible con los que más cobren y menos imprescindibles sean (léase William Carvalho), antes de plantearse si quiera la posibilidad de abonar algo por un jugador. De momento, Cordón logró una cesión, una desvinculación onerosa (el Brighton ingresará determinados pluses dependiendo del rendimiento de Montoya y los verdiblancos entre 2020 y 2024) y dos agentes libres en verano, conformándose con la promoción de Yassin Fekir en invierno.

La tónica será similar a partir del próximo 1 de julio, con la salvedad de que habrá que cubrir ciertos puestos, pues se prevén salidas importantes. Una de ellas, la de Emerson, por el que, desgraciadamente, en Heliópolis no se podrá pujar, por lo que se espera una resolución favorable que lleve a las arcas entre 6,5 y 9 millones de euros. La primera cifra sería la plusvalía recibida si se acuerda con el Barça la venta a un tercero por los 25 kilos fijados como precio de salida, ya que el paulista costó 12 (seis a cada uno); la segunda, la compensación que abonarían los catalanes de quedarse con otro 30% de sus derechos (ya posee el 50%), devolviendo los seis kilos ya abonados por el Betis y añadiendo tres.

Obviamente, y dado además que tampoco parece prioritario para Koeman (al que gusta mucho el brasileño, no obstante), la revalorización del carrilero diestro invita a pensar en un traspaso que contente a todos. Lo complicado será que se alcancen esos números que convertirían en rentable la operación, aunque el ex del Atlético Mineiro colecciona pretendientes de postín: PSG, Tottenham, Bayer Leverkusen, Inter, Milan... El último en sumarse a la lista no tiene tanto renombre, pero aparece como un 'tapado' dispuesto a dar la sorpresa, adelantando a la competencia por la derecha y alzándose con la 'pole'. Lo que se conoce como 'sorpasso'.

No es otro que el Bolonia, en mitad de la tabla de la Serie A, pero con aspiraciones mayores. El periódico local 'Il Resto del Carlino' apunta que Emerson sería uno de los laterales diestros que más gustan a su secretaría técnica, con la dupla Bigon-Sabatini al frente. El paulista estaría en una terna que completan un 'viejo conocido' en los despachos de la planta noble del Benito Villamarín, Gonzalo Montiel (de River Plate), y Andrea Conti, cedido por el Milan en el Parma. Los de Emilia-Romaña cuentan con una opción de compra por él que se vuelve obligación en determinadas circunstancias, pero los 'rossoneri' desean utilizarlo como contrapartida a dos 'galgos' que gustan en San Siro: Orsolini y Svanberg.

El caso es que los rectores de la entidad 'rossoblú' desean conservar a sus mejores elementos y, en el caso de tener que desprenderse, hacer caja con ellos. Salvo en la 20/21, el Bolonia siempre se ha caracterizado por vender bien y gastarse cantidades que han ido desde los 13 a los casi 70 millones de euros, por lo que no tendrían problema en apostar fuerte por Emerson si logran fondos para ello. Además, detrás está Joey Saputo, un inmigrante italiano en Canadá que fundó allí una de las empresas de productos lácteos más importantes del mundo. La cosa no está para dispendios excesivos, aunque todo podría ser. Ojo con el 'tapado'.