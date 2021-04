ÚLTIMA HORA: Mandi, que no sigue en el Betis, ya ha elegido destino

Era cuestión de días. Y Mandi ya habría elegido destino para jugar a partir de la próxima temporada. Una vez que ya estaba claro que no seguirá en el Betis, agotados sin respuesta todos los plazos y las moratorias acordadas por ambas partes durante una negociación que (por diversas circunstancias, algunas ajenas a la voluntad del futbolista y del club verdiblanco) se prolongó año y medio, sólo restaba que el franco-argelino recibiese una propuesta que colmara sus aspiraciones tanto deportivas como económicas. En Heliópolis estaba a gusto, pero las limitaciones presupuestarias propiciadas por la crisis del coronavirus impidió a Cordón respetar el entendimiento alcanzado en las Navidades de 2019 a 2020, antes del Estado de Alarma, por lo que no ha sido posible reconducir la continuidad de un fijo para Pellegrini.

El Inter de Milán, que sí estaba dispuesto a llegar a los dos millones de euros netos exigidos por el central para el que entiende que será su último gran contrato, no terminaba de dar el paso, a la espera de que el máximo accionista llegue a tierras italianas para despachar con los responsables técnicos, amén que desde San Siro se filtraba en las últimas semanas que el campeón de África no era una prioridad para los 'neroazzurri'. Con Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid no pasaron de meros sondeos u ofrecimientos, si bien la irrupción del Villarreal se antojaba decisiva por el poderío económica de una entidad solvente que, de un lado, permitiría a Mandi seguir en España y, por otro, no tendría problemas en llegar a las expectativas salariales del zaguero.

Dicho y hecho. Según avanza 'AS', el de Châlons-en-Champagne y el club castellonense habrían llegado ya a un acuerdo por el que el todavía '23' bético vestirá de amarillo las próximas cuatro temporadas, hasta la 2024/2025. Una operación que, como las de Parejo o Coquelin el verano pasado, es redonda para el Villarreal, que se hace a coste cero con un futbolista contrastado y de gran nivel, que se adapta perfectamente al perfil deseado en La Cerámica (salida de balón, calidad...) y que, de venir algún grande a por Pau Torres, dejaría cubiertas las espaldas a Emery, que insiste por Foyth, aunque los levantinos tratarán de renegociar a la baja los 15 kilos de opción de compra con el Tottenham.

De esta manera, Mandi pone fin, de momento de manera oficiosa, a cinco años en el Betis, donde fue fijo con todos los entrenadores, ganándose el respeto de propios y extraños, así como el interés de clubes importantes. Incluso, el Lyon insistía en repatriarlo, pero, si no a la Premier, el internacional 'fennec' siempre quiso hacerse un nombre en LaLiga. Con 29 años, llega en plena fase de madurez a un rival directo por Europa de los heliopolitanos. Antonio Cordón, que cuenta con la renovación de Víctor Ruiz y la continuidad de Bartra (no así de Sidnei), deberá buscar ahora un refuerzo en el mercado, además para ser titular en principio, al escaparse el ex del Reims.