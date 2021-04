Paso al frente desde Francia por los dos 'diamantes' del Betis

La página web por excelencia para hablar de valores de mercado de clubes y futbolistas, 'Transfermarkt', realizaba recientemente sus últimos ajustes, que, en clave bética, igualaban al descendente Nabil Fekir y al ascendente Emerson Royal en 25 millones, siendo ambos los futbolistas más cotizados de la plantilla verdiblanca. Normalmente, esos registros solían tomarse como referencia en ventanas normales de transferencias para situar los listones de los precios de compraventa, coincidiencia en este caso con las cifras mínimas a partir de las cuales los dueños de sus derechos federativos se plantearían desprenderse de ellos el próximo verano.

En el caso del francés, todo va a depender de sus ganas de emigrar y de la cuantía de la propuesta. Aquí, el campeón del mundo gana 3,6 millones de euros netos, si bien es cierto que se llevaría el 10% de toda plusvalía que generarse un hipotético movimiento de traspaso (otro 20% el Lyon), por lo que, de aparecer de nuevo algún club ruso o de una Liga exótica que se líe la manta a la cabeza, como se dice vulgarmente, todo puede ocurrir. El Betis está muy contento con Fekir, que es trascendente las más de las veces, pero es cierto que debe equilibrar sus cuentas y, a falta de ganancias, ahorrarse un sueldo alto y unas amortizaciones igualmente elevadas sería atractivo. Para que el '8' le interesase, todo debería moverse a partir de sos 25 kilos que marca 'Transfermarkt'.

Con el brasileño, más de lo mismo. El Barcelona, que lo recuperará en la 21/22 si devuelve a los heliopolitanos los seis millones de euros de la copropiedad y les manda otros tres por formar al carrilero diestro, ha hecho cuentas de si le interesaría desprenderse de él, teniendo ya a Dest, Mingueza y Sergi Roberto en plantilla. Pero venderlo antes de 2022 supondría tener que compartir lo recaudado al 50% con el Betis, que, de recibir 9 en la ventana próxima, aún conservaría el 20% de toda venta posterior. Una gran gestión en su día de los Haro, Catalán, Serra y Martínez Feria, sin lugar a dudas, porque, aparte de los dividendos, también han disfrutado dos años y medio de un futbolista notable.

En los últimos días, los 'cantos de sirena' por Fekir y Emerson han llegado desde Francia. De esta forma, 'FootMercato' insiste con la posibilidad de que el Stade Rennais obre la repatriación del atacante, una prioridad desde que el ex ojeador del Lyon Florian Maurice desembarcó en la dirección deportiva del club bretón, ahora entrenador por el ex míster de Nabil Bruno Genesio. No obstante, 'Onze Football' ve inasumible la operación para los rojinegros, que cerrarán la actual temporada con un balance negativo de 45 millones de euros. Sólo un traspaso multimillonario del mediocentro Camavinga, en el radar de los grandes de Europa, le daría solvencia económica para acceder al bético.

Por último, 'Mundo Deportivo' da por hecho que el paulista se integrará en la plantilla de Koeman, habida cuenta de que gusta mucho al preparador holandés, que podrá liberar a Dest para ser alternativa a Jordi Alba, desprendiéndose de Junior Firpo al mejor postor, y mandar a Sergi Roberto al centro del campo, su sitio natural. No encontrarán un carrilero diestro de nivel más barato que los 9 kilos por los que le saldrá Emerson, así que se ha rechazado la primera oferta del PSG por el ex del Atlético Mineiro, que rondaba los 15 kilos (7,5 para el Betis y únicamente 1,5 de plusvalía para cada uno), y que no llegaba a las pretensiones culés.