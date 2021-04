El ranking de salarios en el Betis y los planes de Cordón para cada uno

Hace poco, una conocida publicación económica sobre el fútbol establecía en 1,5 millones de euros la media salarial en el Betis, un club que ha sobrepasado el tope fijado por LaLiga en este sentido y que, tras decidir no vender las dos últimas ventanas para no perder dinero a sus activos, por lo general inmersos en una pérdida de valor en un mercado devaluado por culpa del Covid, tiene hasta septiembre para ponerse al día y que no le sea rebajado como penalización en la 21/22, cuando podría afrontar una tercera competición continental. Para cuadrar las cuentas, la comisión deportiva que conforman Haro, López Catalán, Martínez Feria y Cordón, con la voz y el voto de Manuel Pellegrini, estudian opciones para que haya una gran venta, al menos, el próximo verano.

Los factores que considerar son muchos, puesto que, en algunos casos (media docena supera los dos millones de euros netos por temporada antes de ajustes colectivos), el sueldo es un gran condicionante, igual que el precio que costaron en su día y las amortizaciones pendientes de los fichajes. La revalorización también es importante, pues hay efectivos, como Guido o Canales, que costaron poco o nada y podrían dejar en las arcas un buen puñado de millones. El coste cero con salario alto es un ideal, pero no siempre conviene deshacerse de futbolistas imprescindibles en los esquemas del míster. Todo depende de cómo fluctúe el mercado en los próximos meses, donde habrá más de una operación seguramente, ya que el objetivo no es sólo equilibrar el presupuesto, sino también dejar un remanente en la cuenta para rearmarse.

