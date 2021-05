Tello, con ofertas de una nueva Liga, escuchará los planes del Betis para él

Confiaba en que ésta fuera la temporada de su consagración en el Betis. No en vano, hizo el primer gol del curso, saliendo como de costumbre del banquillo, y, aunque tardó cuatro jornadas en convencer a Pellegrini, Tello sólo se quedó una vez sin jugar en la primera vuelta mientras estuvo apto y habilitado (en Pamplona). Después, su habitual e indeseado infortunio con las lesiones y los rendimientos, tanto propios como ajenos, le devolvieron su rol de revulsivo, contra el que lleva casi una década luchando. En la segunda mitad del campeonato, el extremo no acumula cuatro partidos seguidos, con lo que, pese a sus cinco goles y tres asistencias, no terminará la 20/21 con una sonrisa.

ESTADIO Deportivo ya desveló que su contrato, según todos hasta 2022, tenía una cláusula secreta según la cual el próximo ejercicio estaba condicionado a la disputa en éste de 25 encuentros. En uno de los apartados, el de los bonus por goles y participación, se especificaba que no valían 25 ratitos, sino que debían ser 45 minutos o más para contabilizar una unidad, considerándose medio encuentro si no llegaba a esa cantidad. De todas formas, el Betis no quiso ambigüedades y, dado el indudable compromiso del sabadellense, anunció ya que recurriría a la interpretación más favorable para su persona, por lo que, a todos los efectos, su contrato no expirará el próximo 30 de junio.

Ahora, queda por dilucidar si en Heliópolis cuentan con el atacante o no para la 21/22, puesto que, en una tesitura económica complicada, la encomienda de Antonio Cordón es reducir masa salarial, siendo el sueldo de Tello uno de los más altos del plantel (en torno a dos millones de eurosnetos, con los incentivos). Además, desde hace varias ventanas, el ex del Barcelona (que se quedaría el 50% de una hipotética venta) ha recibido propuestas tanto de LaLiga (Espanyol, Celta) como del extranjero, aunque nunca forzó para marcharse, entre otras cosas porque está muy a gusto en Sevilla y, además, no está interesado en enrolarse en torneos exóticos.

La MLS (se habló con fuerza las pasadas Navidades del Inter Miami de Beckham), la Süperlig turca y la Premier Liga rusa albergan clubes que han expresado a los agentes del jugador ('Tactic Grup') su deseo de contar con sus servicios, pidiendo precio y condiciones, aunque la irrupción de la pandemia en el mundo del fútbol ha convertido en una quimera el pago de un traspaso jugoso. ED ya desveló que el Betis está pidiendo 5 kilos por el extremo (2,5 para el Barça), si bien la mayoría de sus postores abogan por mantenerle o mejorarle la ficha, pero sólo si llega a coste cero.

Con el aliciente de que en muchos de esos países no hay la presión fiscal de España o es mucho menor, se contaba en estas páginas que una entidad de Qatar, donde están deseosos de reclutar a futbolistas de renombre antes de la disputa allí del Mundial de 2022, se había dirigido a los asesores de Tello, con José María Orobitg a la cabeza, para llevárselo el próximo verano, mientras que su última 'novia' procede de México, donde ya han demostrado que, mientras no haya que pagar traspaso, están dispuestos a pagar una millonada por un jugador, caso de Thauvin. Por todo lo anterior, el canterano culé espera tener una conversación, a través de su agencia, con el Betis para conocer de primera mano los planes de Cordón y Pellegrini para él. De momento, aparte de lo que le llega, varios intermediarios están moviendo a Tello con la citada consigna (conseguir cinco millones).