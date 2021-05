Emerson pierde su mejor tren, pero puede subirse a uno nuevo e interesante

Aunque Antonio Cordón, director general deportivo, expresaba hace escasas fechas su deseo de que "esté muchos años más en el Betis", lo cierto es que la etapa verdiblanca de Emerson Royal está próxima a su fin. Habrán sido dos años y medio de un rendimiento notable, exceptuando los primeros meses de 2019 en los que Quique Setién le otorgó pocas oportunidades, pues necesitó un largo periodo de adaptación al fútbol español. El desembolso, de seis millones de euros en tres plazos, está más que amortizado con la aportación sobre el terreno de juego del paulista, que se marchará en verano rumbo a Barcelona para cumplir su sueño.

Que el carrilero diestro permanezca o no en la entidad culé dependerá de la cuantía de las ofertas que le lleguen a Laporta. De un lado, los técnicos ya han indicado que le harían hueco gustosos, aunque tampoco está del todo claro que vaya a seguir Koeman al frente de la nave. En instancias superiores se entiende que, al precio final desembolsado al Atlético Mineiro (12 kilos), no se encontrará un futbolista de su nivel y de su proyección (no en vano, Sergiño Dest, con dos años menos e idéntico valor de mercado, costó 21). Pero el caso es que, con el holandés de pasaporte estadounidense, Sergi Roberto y Mingueza, esa demarcación se considera cubierta, por lo que Emerson podría volar si alguien asegura en Can Barça una plusvalía interesante.

No será, casi seguro, el PSG, uno de los muchos postores del todavía heliopolitano, pues ni las semifinales de Champions han animado al simpar Al-Khelaifi a desembolsar los no menos de 25 millones que piden los azulgranas por el zaguero. Tampoco han convencido en la capital francesa ni el cedido Florenzi (con una opción de compra de 8 kilos que, seguramente, no se abonarán), ni el promocionado Dagba ni el reubicado Kehrer. Más factible se antoja pagar un pastón de ficha por Lucas Vázquez, quien, al menos, llegaría libre (no a coste cero, porque exige una jugosa prima de fichaje), aunque Leonardo Araújo, director deportivo del vigente campeón galo, está negociando el retorno de Aurier, a quien el Tottenham soltaría por la mitad de lo que piden los catalanes por Emerson, que es también lo que los 'Spurs' invirtieron en su día por el marfileño.

El tren del PSG, quizás el más rimbombante que tenía, se le escapa a Royal, que mantiene vivo el interés de clubes potentes como Milan o Bayer Leverkusen. Queda que alguien alcance las exigencias barcelonistas, pero el brasileño se aseguraría un buen sueldo y un destino puntero, en cualquier caso. 'The Sun' insiste con el Arsenal, que tampoco pierde de pista a sus compañeros Guido Rodríguez y Fekir, aunque debe haber caja primero con Lacazette o Bellerín por aquello del 'Fair Play' financiero. Y al lateral diestro le habría salido una 'novia' nueva que le permitiría seguir en LaLiga y no llegar de nuevas a un vestuario.

Y es que la emisora en Castellón de la Cadena Ser apunta que el Villarreal no se conformará con reclutar a Mandi, que queda libre, sino que también piensa pujar por Emerson, al no convencer del todo a Emery ni Mario Gaspar ni el reconvertido Rubén Peña, al que ve más de extremo. Incluso, este curso ha usado muchas veces por las circunstancias al central Foyth como pivote y en ese costado. La posible venta de Pau Torres otorgaría los fondos necesarios para satisfacer a los copropietarios del paulista, que, de quedarse en la Ciudad Condal, reportaría al Betis una plusvalía de tres millones de euros (recuperando los seis invertidos) y, si emigra en la próxima ventana a otro club, el 50% llegaría a Heliópolis, donde conservarían siempre un 20% de una futura venta.