El Betis, el Barça y Emerson: lo que puede pasar y lo que no va a pasar

Su rendimiento fue más que aceptable en Ipurua, pese al bombardeo local en la segunda mitad. No en vano, arriesgó metiendo la pierna en varias acciones decisivas, como la que dio origen al 0-1, punteando un mal servicio de Fekir para adelantarse a Cote y habilitar a Lainez, que regatería a Atienza y dejaría en la frontal para el disparo de Guardado. También resultaron fundamentales sus anticipaciones en unos cuantos centros laterales, especialmente uno al segundo palo que buscaba Bryan Gil para rematar. Encima, se proyectó bastante y generó peligro, si bien, como el resto del equipo, se desinfló en la reanudación.

Emerson Royal ha mejorado ostensiblemente sus prestaciones esta temporada. Sin perder su chispa ofensiva (dos goles y cuatro asistencias en su haber), el paulista ha aumentado su rendimiento en defensa (es el cuarto de Primera con mayor promedio de entradas exitosas por partido y el octavo en intercepciones), lo que le convierte en un futbolista mucho más completo y aprovechable. Justo lo que demandan los grandes clubes. Su valor de mercado, según webs especializadas como 'Transfermarkt' es de 25 kilos, tope de los verdiblancos (junto a Nabil) y más de cuatro veces la tasación que le realizaban cuando aterrizó en febrero de 2019.

Por eso no extraña que pueda tener hueco en los planes del Barcelona para la 21/22, como defiende 'Mundo Deportivo'. El rotativo catalán da por hecho que, pese a sus limitaciones económicas, los culés abonarán al Betis los 9 millones de euros acordados para quedarse con el ex de Atlético Mineiro, ya que Dest estaría cometiendo muchos errores tácticos dada su juventud (20 años), mientras que Sergi Roberto no ha vuelto a ser el mismo tras sus lesiones. Mingueza no es más que un parche, idóneo para alternar una defensa de cuatro con una línea de tres, siendo lateral o central, pero no todo un curso en la elite.

Que los azulgranas ejerzan su opción de compra del 30% de la mitad que pertenece a la entidad heliopolitana según el acuerdo de copropiedad (el 20% de una futura venta siempre sería para las arcas de La Palmera) es una de las vías, seguramente la más probable, pues el coste de Emerson en total sería para el Barça de 15 kilos: los 12 que pagó inicialmente (adelantó los seis béticos, que ahora le devolvería, y los fue recibiendo en tres cómodos plazos) y tres como plusvalía para el equipo que lo ha formado en estos dos años y medio. Pero no es la única vía, ya que el paso al frente del brasileño ha desatado el interés de clubes pudientes de las cinco grandes Ligas.

ESTADIO ya avanzó que la alternativa del PSG se va esfumando poco a poco, aunque, desde tierras castelloneses, la Cadena Ser encarta al Villarreal en una subasta donde seguirían Arsenal, Milan o Bayer Leverkusen, todos haciendo cuentas para, entre ingresos por salidas y fondos propios, llegar a los no menos de 25 kilos que pide el Barcelona. En tal caso, los dos dueños de los derechos de Royal se repartirían a medias lo recaudado (con una plusvalía mínima de 6,5 millones), lo que sólo podría pasar en la próxima ventana de transferencias.

Según lo que suscribieron verdiblancos y azulgranas en su día, desde el 1 de enero de 2022, Emerson ya debe tener destino en uno de ellos si no es traspasado antes. El que se lo quede debe compensar al otro con los citados 9 millones, teniendo el Betis una serie de facilidades para abonar esa cifra poco a poco. Incluso, 'As' da por hecho que el interés de Haro, Catalán, Cordón y Pellegrini es el de retener al carrilero una campaña más, aunque sea como cedido, pero contractualmente no es viable de no mediar previamente la adquisición de un total de cuatro quintas partes de su pase, con las cantidades referidas. Habría que hacer otro contraro o equilibrarlo con otras operaciones (tipo Junior, Miranda o hasta Mingueza). Lo que parece descartado, dado el estado de su economía, es que los verdiblancos se queden con Emerson en propiedad al 80%.