La enésima evidencia de que en el Sevilla no se olvidan de Campaña

José Gómez Campaña es sevillista y no desaprovecha ni una ocasión para demostrarlo. El canterano nervionense, que lleva viviendo un suplicio en la presente campaña por culpa de las lesiones y que no se viste de corto desde finales de noviembre, ha llamado varias veces a la puerta del club en el que se formó. Y viceversa. El regreso a casa flota en el aire, pero, a pesar de que no se ha dejado de hablar de esta posibilidad en las últimas temporadas, de momento nunca se han dado las circunstancias idóneas para hacerlo realidad.

Pese a ello, no cesan las 'declaraciones de amor' de uno y otro lado de la historia. La última la ha compartido el propio Campaña en sus perfiles de redes sociales y demuestra que el Sevilla FC no se ha olvidado de él. El centrocampista hispalense acaba de ser padre y el club de Eduardo Dato no ha desaprovechado la oportunidad de demostrarle su cariño mandándole un obsequio (con el escudo y los colores blanquirrojos, como no podía ser de otro modo).

Cataleya, término que significa flor hermosa o divina, es el nombre que Campaña ha puesto a su hija. En la imagen, eso sí, ha querido ser políticamente correcto y no dar pie a rumores, así que ha unido en la misma imagen los regalos enviados para su pequeña por parte del Sevilla FC y de su actual club, el Levante UD. Con los granotas tiene contrato hasta 2023 aunque, en su última renovación, el presidente Quico Catalán le pidió que aguantara al menos un año más y desoyera los rumores que le situaban de vuelta a Nervión, primero, y en el Atlético, tras la marcha de Thomas Partey al Arsenal, ya con la 20/21 comenzada.

"Los grandes futbolistas siempre son muy apetecibles para todos. Yo estoy tranquilo, creo que José, si Dios quiere, va a hacer una gran temporada con el Levante y evidentemente llegará el final de temporada y tendremos que abordar situaciones que seguro que serán buenas para él y para el club. Si algo tiene él es que ha demostrado un compromiso máximo hacia el Levante. Es entendible cualquier expresión o manifestación que pueda tener en estos días, donde está en una nube. Está disfrutando de estar con los grandes, siendo uno más y valorado como tal. Para nosotros es un orgullo máximo. A partir de ahí, valorarlo, que nos siga dando mucho fútbol y que, junto a sus compañeros, consiga llevarnos a los objetivos", explicó Catalán el pasado mes de octubre, abriendo la puerta a negociar por debajo de su cláusula (60 millones de euros) y con Campaña disfrutando de una concentración con la selección española.

Campaña, aprovechando la visita del Sevilla el pasado 21 de abril a la capital del Turia para enfrentarse al Levante en el estadio Ciutat de Valencia, volvía a dejar una foto que demuestra la complicidad con los nervionenses. El medio, baja por lesión, se acercó a ver el partido ante sus ex sin ocultar la buena relación que mantiene con algunos de ellos, con Óliver Torres y Suso como amistades más íntimas, pero también con otros como Ivan Rakitic. El vestuario blanquirrojo, de hecho, no dudó en abrirle públicamente las puertas.

No era el primer guiño. El pasado año, cuando aun la pandemia estaba en su fase inicial, también se dejó ver por el Sánchez-Pizjuán en el último partido que acogió público en el coliseo de Nervión (un Sevilla-Osasuna) en una foto junto a su representante y a Monchi que desató muchos comentarios, pues se le veía como recambio natural de Éver Banega. Al final, llegaron el propio Rakitic, Óscar o el Papu, pero no se le cerraba la puerta al mediocentro sevillano que, eso sí, sabe que tendría una competencia feroz si apostase por volver a casa. Aunque para ello, el Levante debe bajar mucho las cifras que ha pedido últimamente.