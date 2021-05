Un ex del Betis prepara las maletas para volver a LaLiga... y otro para abandonarla

Dos ex futbolistas del Real Betis planean movimientos para el próximo verano, aunque se trata de giros a la inversa. De esta forma, mientras que uno prepara las maletas para buscar su primera aventura lejos de España, el otro las hace para regresar a LaLiga, donde dejó dinero y un buen nombre. En el primero de los casos, la entidad verdiblanca estará muy atenta al dinero que haya de por medio, ya que guarda todavía opciones de seguir engordando las cifras que pagó su actual club, mientras que, en el otro, ya no hay vinculación, aunque los réditos de su traspaso fueron notables.

De un lado, 'Mundo Deportivo' insiste en la salida de Junior Firpo, que ha vivido una segunda campaña de ostracismo, esta vez a las órdenes de Ronald Koeman, y que no quiso moverse en el pasado mercado invernal por temas personales y familiares. Con todo mucho más estabilizado en su hogar, gracias a Dios, el hispano-dominicano estaría preparado para relanzar su carrera, después de rechazar propuestas de Atalanta y Nápoles. El Milan y el Inter no le pierden la pista, apostando más por una cesión con opción de compra que por un fichaje puro y duro, aunque el último en aparecer en escena sería el Olympique de Marsella.

Presidido por el español Pablo Longoria (ex secretario técnico del Valencia, por lo que conoce de sobra las prestaciones que dio el zurdo en el Betis) y adiestrado por Jorge Sampaoli, en el equipo de la Costa Azul competiría con el recién renovado Amavi, aunque el interés sería firme. En la planta noble del Benito Villamarín preparan la calculadora, pues se llevarían el 20% del montante total de cualquier traspaso, amén de un 2,5% en concepto de derechos de formación. Además, el Barça aún no había satisfecho 9 de los 18 millones de euros fijos en que se cerró la transacción, que incluía otros 12 en variables que no se han cumplido en su inmensa mayoría.

Por otra parte, 'TyC Sports' da por hecho que el Valencia fichará a Germán Pezzella, que no ha renovado con la Fiorentina, por lo que los toscanos, a falta de un año para que acabe su contrato, aceptarán una rebaja en sus pretensiones iniciales (de unos 20 millones de euros) para recuperar parte de los casi 11 kilos que abonaron a los heliopolitanos. El central argentino aunque con pasaporte italiano (no ocupa plaza extracomunitaria, por tanto) estaría cerca de llegar a un acuerdo con la entidad che, de tal manera que sus agentes se desplazarán en los próximos días a la capital del Turia para limar los detalles, a falta del pacto entre entidades.