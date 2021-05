Vinculan con el Betis a un delantero de la Serie A que vivió tiempos mejores

Se presumen cambios en la delantera del Real Betis, que tratará de conservar a un inspiradísimo Borja Iglesias, pero que posiblemente intente hacer caja con Loren Morón (todo sería plusvalía) y/o con Juanmi, pues necesita cuadrar sus cuentas y el tope salarial de LaLiga de aquí a septiembre. El mal momento por el que atraviesa el marbellí, por el que se llegaron a rechazar 12 millones hace dos ventanas de transferencia, será un hándicap a la hora de acudir al mercado, aunque su salida aumentaría la necesidad verdiblanca de potenciar su ataque, máxime con la disputa de tres competiciones (LaLiga, la Copa del Rey y una europea) en la 21/22.

Salvo giro improbable con ofertas fuera de mercado por algunos efectivos que propicien un excedente en caja para rearmarse, Antonio Cordón ya sabe que deberá apostar por jugadores a coste cero, cedidos o, en el mejor de los casos, muy baratos, aunque siempre en busca de mejorar lo que ya tiene a sus órdenes Manuel Pellegrini. Por eso extraña la vinculación que hacen desde Italia con un delantero de la Serie A que, precisamente, no pasa por su mejor momento. No en vano, ha marcado un único gol (y brindado cinco asistencias, al menos) en 29 partidos oficiales. Sin duda, ha conocido épocas mejores, lo que no es óbice para que, según la citada fuente, tenga pretendientes.

Se trata de Andreas Cornelius, delantero centro de 28 años y 1,93 que pertenece al Atalanta, con el que tiene contrato hasta 2022, aunque lo cedió hace dos años con una obligación de compra de 7 millones de euros a un Parma que se lo quedará en propiedad a partir del 1 de julio próximo, aunque intentará recuperar lo que invierta. El Trabzonspor habría ofertado ya 3,5 kilos por el internacional danés, mientras que Alavés y Betis estarían monitorizándolo, según la misma información. Su próximo dueño no baja de cinco, aunque cualquier expectativa será por campañas precedentes, pues sí tuvo buenos números en la 19/20 (12 goles y 4 asistencias con el Parma) o la 16/17 (21+9 en el Copenhague).