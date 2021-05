Así están las negociaciones entre el Betis y Víctor Ruiz para la renovación

Se ha convertido, por méritos propios, en el gran fichaje bético de la temporada 20/21, superando a un Claudio Bravo que acabó desterrando las lesiones y salvando las más de las veces a su equipo, a un Juan Miranda que adelantó por la derecha a Álex Moreno y, por supuesto, a un Martín Montoya prácticamente inédito en su retorno a Heliópolis. Y eso que a Víctor Ruiz le costó aterrizar en el once y ofrecer un rendimiento óptimo, pero el central catalán no sólo se asentó de inicio con Manuel Pellegrini, sino que se convirtió en indiscutible y en uno de los pilares defensivos de un equipo que ha conseguido amarrar su objetivo europeo, en gran parte, por su fiabilidad atrás.

El ex de Espanyol, Valencia, Nápoles y Villarreal, encima, tiene el mérito de haber conseguido el tanto que consumaba la remontada en Balaídos (2-3) para asegurar matemáticamente la presencia verdiblanca en la próxima edición de la Europa League, unas prestaciones que le han granjeado varias ofertas, aparte de la que tiene para renovar con un Betis que no puede permitirse dejar escapar al otro eslabón del eje de su retaguardia, pues Mandi se ha comprometido con el Villarreal, al que llegará como agente libre. Un estatus que adquirirá Víctor si no hay acuerdo antes del próximo 30 de junio, si bien, como avanzó en primicia ESTADIO Deportivo el pasado mes de enero, se lleva tiempo hablando de prolongar la vinculación del zaguero.

La irrupción de otras 'novias' y el deseo del futbolista de esperar hasta comprobar si había clasificación continental han dilatado las negociaciones, aunque, según ha podido confirmar ED de fuentes directas de las mismas, el optimismo es generalizado. De hecho, Víctor Ruiz habría dado absoluta prioridad al Betis, paralizando cualquier otra gestión para llegar a un entendimiento lo antes posible, porque tiene claro que se quiere quedar y, llegado el caso, haría un esfuerzo. Es su manera de corresponder la confianza y la apuesta que realizó Cordón por él el pasado verano, cuando su salida del Besiktas, con los tribunales de por medio, entrañaba un riesgo, aunque las autoridades deportivas terminaron dándole la razón y condenando al club turco a indemnizarle con 2,5 kilos.

Los pormenores de la negociación entre el Betis y el central zurdo no han trascendido, aunque, lógicamente, su ficha debe aumentar, ya que ajustó su caché y aceptó firmar por una sola temporada. Se lo ganado el de Esplugues de Llobregat, que ha disputado casi 2.500 minutos a un nivel notable como heliopolitano. El pacto podría ser por dos temporadas, un término medio entre el 1+1 que comenzó ofreciendo el club hispalense y las tres que solicitaban los asesores del defensor, aunque se trata de detalles que, dada la voluntad existente entre las partes, no han de impedir una 'fumata verdiblanca' en las próximas fechas.