El Arsenal acelera por el sustituto de Bellerín, relevo soñado del Betis para Emerson

Sigue siendo una operación harto complicada, habida cuenta de que el futbolista cobra seis millones de euros anuales, una cantidad inaccesible para el Betis, aunque en la planta noble del Benito Villamarín sueñan con Héctor Bellerín (26) como relevo para Emerson, que ha sido repescado por el Barcelona. La única solución es que el Arsenal, de cuya plantilla el badalonés es uno de los capitanes, acepte una cesión (no remunerada o a coste bajo) con opción de compra y asuma parte de la ficha del lateral diestro, que, con contrato hasta 2023, debería poner de su parte, llegado el caso, para adaptar sus emolumentos a las posibilidades de un club cuyo tope salarial representa actualmente Nabil Fekir, con 3,6 kilos netos por temporada.

Obviamente, que la UEFA haga magia con los castigos a los rebeldes de la Superliga y relance al Betis hacia la Champions aumentaría las opciones de apostar por Bellerín, así como el atractivo de un club por el que el ex canterano del Barça simpatiza por vía paterna. Aunque son cábalas que, de momento, quedan aparcadas hasta que el mercado avance y se vaya disipando la competencia. De momento, el PSG se cae entre los posibles postores, una gran noticia para los heliopolitanos, que ven en la Premier y en la Serie A una amenaza real por los altos sueldos que se siguen pagando allí. Con todo, la semilla está sembrada y, de alinearse los astros, no se descarta que florezca.

Lo que sí parece claro es que el Arsenal no cuenta con el catalán, que ha marcado un gol y brindado cuatro asistencias en 35 partidos oficiales, pero la mala noticia es que desea hacer caja con él para financiar otras operaciones, de forma que la vía propuesta por el Betis no es la más atractiva para los 'gunners'. Con todo, empiezan a sonar nombres de posibles sustitutos, una manera más de empujar a Bellerín fuera de Londres. Todavía falta por conocer si será en dirección a Sevilla o no. Uno de los candidatos a relevarle es Zeki Celik (24), carrilero diestro del Lille, que pide al menos 15 millones por él (aunque su valor de mercado es de 20). Manchester United y Tottenham también pretenden al turco.

Algo más económico podría salirle Noussair Mazraoui (23), internacional marroquí aunque con pasaporte neerlandés. Con una sola campaña más en el Ajax, su salida este verano sería la última oportunidad de obtener réditos. Tasado en unos 17 millones de euros, las informaciones desde los Países Bajos hablan de un precio que rondaría los 10, aunque el Bayern anda igualmente tras la pista de uno de los beneficiarios del primer escalón salarial en el conjunto de Amsterdam, que no ha logrado renovarlo a un coste menor.