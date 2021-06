Fabián: "Me quedan dos años de contrato, no hay mucho más que decir"

Fabián Ruiz se encuentra concentrado con la selección española para disputar la Eurocopa mientras en Italia se sigue rumoreando y mucho sobre su futuro. Aunque le quedan dos años de contrato con el Nápoles, el exbético no ha renovado con el conjunto partenopeo y el cambio en el banquillo con la marcha de Gattuso y la llegada de Spalletti puede traer consigo algunos cambios en la plantilla.

Sea como fuere, el de Los Palacios está tranquilo, aunque admite que "todavía no" ha hablado con el nuevo técnico del Nápoles, y se centra en la Eurocopa. "En Nápoles estoy bien, estoy feliz. Es una ciudad que me ha acogido muy bien, un lugar donde la gente vive el fútbol exactamente como en Sevilla, con pasión, como a mí me gusta. Me quedan dos años de contrato y estoy contento. No hay mucho más que decir, aparte de que ahora quiero pensar solo en la selección, lo más importante de mi verano", ha declarado en una entrevista La Gazzetta dello Sport.

El centrocampista palaciego también aprovechó la entrevista para analizar la convocatoria de la selección italiana para la Euro, a la que conoce a la perfección. "Conozco bien a todos los hombres convocados por Roberto Mancini y creo que Italia tiene un excelente equipo. Está en una situación similar a la nuestra: decepciones recientes y ganas de empezar de nuevo confiando en una base excelente. Ustedes y nosotros tenemos buenos equipos nacionales que pueden no tener el peso del campeón mundial como Francia sobre el papel, pero que pueden vencer a cualquiera e incluso ganar la Eurocopa. Con nombres no se puede ganar un torneo", finalizó.