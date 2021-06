El Betis, de Fekir a Sabaly: la misma suspicacia, idénticas evidencias

Tanto hablar de Rui Silva como primer fichaje cerrado para la 21/22 y de Youssouf Sabaly como el segundo que, al final, otras operaciones se han beneficiado de los plazos y/o facilidades para adquirir antes la oficialidad. El Real Betis ha cerrado las renovaciones de Joaquín (por una temporada) y Víctor Ruiz (2), al tiempo que consiguió que el Barcelona renunciase a ampliar unilateralmente su vinculación con Miranda (a cambio de un 40% de un futuro traspaso), con lo que el olivarense ya es hasta 2023 un jugador en propiedad del club de sus amores. Con todo, no debería haber mayores problemas para que el portugués y el franco-senegalés integren la nómina verdiblanca.

Es cierto que escama el hecho de que desde el entorno del cancerbero, que apalabró un precontrato hace un año que tomó forma definitiva (hasta 2026) el pasado 2 de febrero, hablen de que decidirá su futuro después de la inminente Eurocopa, aunque podría tener que ver con que en la planta noble del Benito Villamarín no hayan cerrado ninguna puerta y estén dispuestos a escuchar propuestas de dos dígitos por el ex del Granada, habida cuenta del buen nivel de Bravo y de la existencia de otros dos porteros en el plantel (Joel y Dani Martín). A pesar de lo anterior, el Betis prefiere otras vías para equilibrar sus cuentas y su tope salarial.

Tampoco tendrá inconvenientes Sabaly para vestir la camiseta con el escudo de las trece barras, aunque su caso recuerda al de otros que han pasado por el quirófano para corregir problemas de rodilla, como los que serán sus nuevos compañeros Canales y Fekir. Con ellos, las suspicacias nunca se van, un arma que algunos clubes intentan aprovechar para reducir el coste de sus contrataciones, aduciendo riesgos. Al lateral ambidextro le ocurrió el verano pasado con el Nápoles, que no se atrevió a firmarlo porque una nueva lesión en la misma articulación (habitualmente ocurre en la contraria por los malos apoyos y el miedo, como bien pueden decir el 'Chimy' Ávila o Vadillo) sería fatal.

En el verano de 2018, el Liverpool arguyó la misma teoría para tumbar el acuerdo con el Lyon (por 65 millones) y con Nabil (cinco temporadas, a razón de 10 millones de euros netos), aunque el atacante lo atribuye a la mala praxis de su anterior agente, Jean Pierre Bernés. Sea como fuere, siendo entendible el recelo y las suspicacias, las pruebas médicas a las que se someterá Sabaly serán tan exhaustivas como las de cualquiera, pues el protocolo es estricto desde hace unos años y es complicado que se escapen dolencias reseñables. Con ambos compatriotas ocurre, además, que las evidencias desmienten cualquier duda: Fekir venía de marcar 23 goles y dar 9 asistencias en la 17/18, cuando su rotura de ligamentos en la rodilla derecha durante un Portugal-Francia se produjo en 2015.

Por su parte, Sabaly se sometió a una artroscopia en su menisco izquierdo el 28 de agosto de 2019, permaneciendo más de tres meses en el dique seco, aunque no ha vuelto a tener lesiones desde entonces. Ese curso lo acabaría como titular en el Girondins, perdiéndose únicamente cuatro encuentros por decisión técnica, lo mismo que en la 20/21 (más uno de la Copa de la Liga) y una suplencia. Una muestra inequívoca de que las continencias físicas que sufrieron no han frenado sus carreras. La del internacional senegalés seguirá en el Betis, salvo sorpresa. Y puede que antes de lo previsto, pues abandonó esta semana la concentración de su selección "para volver a Francia a solucionar asuntos personales", según su seleccionador, Alou Cissé, que no contará con Youssouf este sábado en el amistoso contra Zambia, pero que espera tenerlo de vuelta el martes para medirse con Cabo Verde. Entre medias o justo después, podría zanjar los últimos trámites en Sevilla para irse tranquilo de vacaciones.