El Betis vuelve a la carga por un mediocentro que sueña con LaLiga

Aunque no se antoja, en principio, una prioridad, no dejan de sonar mediocentros para el Betis, que podría estar pensando en dar una vuelta a su sala de máquinas para la 21/22, bien para potenciar una zona clave en todo conjunto o porque espere alguna baja, forzada o voluntaria. El caso es que, con Guido Rodríguez inamovible ahí, Manuel Pellegrini cuenta con un recambio como pivote defensivo que ya ha demostrado estar preparado para la elite, Paul Akoukou, así como otros hombres de perfil diferente, como Guardado, William Carvalho, el restablecido Camarasa (que se pasó la campaña anterior en blanco por una grave lesión de rodilla), el retornado Edgar (más centrocampista que central también en el Oviedo) y hasta el reubicado Canales.

Al argentino tratarán de retenerlo en Heliópolis salvo extrema necesidad u oferta fuera de mercado, mientras que no es descartable una cesión del marfileño. Que el mexicano y el valenciano cumplan su contrato, así como que el catalán se quede, no está decidido todavía y dependerá de diversos factores, al tiempo que el internacional portugués es la gran esperanza para equilibrar las cuentas, eliminando con su marcha el segundo sueldo más alto del vestuario y unas amortizaciones inminentes que dan miedo en este complicado contexto económico. Por eso, cuadra el seguimiento al rumano Ciobanu que él mismo desvela en su país. Así como otros movimientos desde hace tiempo.

Por ejemplo, desde Turquía llevan semanas insistiendo en la oportunidad de mercado que representa Dorukhan Toköz, quien, a diferencia de su homólogo del Vitorul Constanta (de 23 años y con dos más de contrato), queda libre el próximo 30 de junio, por lo que, prima de fichaje y expectativas salariales (2 kilos) aparte, no habría que hacer un desembolso elevado para reclutarlo. El Celta, atento siempre a estas tesituras (como demostró llevándose a coste cero hace un año al luego indispensable Renato Tapia), monitoriza igualmente al de Eskisehir, aunque el horizonte empieza a pintar mucho más verdiblanco que celeste.

Y es que Ahmet Bulut, el agente del ya ex jugador del Besiktas, con el que no ha llegado a un acuerdo para su renovación, ha vuelto a reactivar los contactos con el Betis, un destino que Toköz (25) empieza a considerar como la mejor vía para cumplir su sueño de jugar en LaLiga, asegura en su canal de Youtube el corresponsal de 'As' en Turquía, Mustafa Özgür Sancar. Lazio y Udinese le ponían sobre la mesa propuestas mejores en lo económico, pero prefiere España a la Serie A. Incluso, el Galatasaray doblaba el sueldo con el que trataron de convencerle para seguir de albinegro, aunque el mediocentro tiene claro el país donde desea continuar su carrera una vez termine la Eurocopa, que disputará con la selección otomana.

El que se ha retirado de la puja es el Celta. La misma fuente asegura haber dialogado al respecto tanto con el representante de Toköz como con Felipe Miñambres, que acaba de renovar como director deportivo de los vigueses, quienes han descartado que sigan hablando, por lo que se cae como alternativa en LaLiga. De la misma opinión es el periodista de la RTV de Galicia Víctor López, con lo que el Betis tendría el camino expedito para cerrar, de nuevo sin coste de traspaso de por medio, a un nuevo refuerzo para las temporadas venideras.