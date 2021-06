El agente de Alario admite el interés del Betis por el delantero argentino

Fue una de las alternativas hace dos veranos a Borja Iglesias, pero entonces el Betis echó el resto por el 'Panda', aceptando pagar la cláusula (28 millones de euros) a un Espanyol que no dio demasiadas facilidades, aceptando solamente dos plazos (20+8). Sea como fuere, con el gallego y Fekir, el presupuesto de incorporaciones quedó agotado para un equipo que decepcionó de manera soberana en esa 19/20, aunque luego se ha rehecho para firmar una 20/21 de notable alto que tuvo como premio el regreso a Europa. Entonces, Lucas Alario se esfumó de los planes heliopolitanos, aunque su agente, Pedro Aldave, dice que desde La Palmera volvieron a la carga el verano siguiente.

"Lo del Tottenham estuvo para hacerse, pero era cambiar de país por seis meses para no jugar tampoco, para ser el cuarto delantero. Decidió quedarse, pero todo se conversa para crecer. Hubo otras 'chances' el mercado pasado, el año pasado en realidad. El Betis fue una opción hace un año y el Tottenham, hace seis meses. No lo querían dar a préstamo, porque pagaron la cláusula y sostenían que se quedaban con dos delanteros. Intentamos salir y tuvimos ofertas, pero, después, vino la pandemia", asegura el intermediario a 'TyC Sports', donde descartó un retorno a River Plate ahora: "Yo no lo veo bien para que vuelva. Por un montón de factores. Él tiene un par de temporadas antes de volver. Desde mi punto de vista. No es el momento. Va a intentar ir a otra Liga y triunfar, porque, si vuelve ahora, dos años pasan enseguida, y luego cuesta volver a Europa".

En este sentido, Aldave recordó que todo depende del Bayer Leverkusen: "No sé si Gallardo lo llamó; hablé con él, pero ni le pregunté. No sé de dónde salió la información, pero no es viable, porque el club tiene otros planes. Ahora, estamos en una etapa de definiciones, pero allá no funciona el tema de no tener cláusula. La idea es estar más presente en el club o bien emprender otras cosas. Rudi Völler (director deportivo) lo apoya mucho a Lucas, pero bueno el entrenador tiene otro sistema de juego. Queremos encarar otra cosa o que tenga un proyecto más ambicioso el Bayer. Alario no encontró un entrenador que explote sus cualidades, pero jugó muchos partidos. Lo que pasa es que no tuvo el protagonismo que podría llegar a tener"

El representante del artillero argentino indicó que, según su criterio, la Serie A (donde ya lo tuvo en su punto de mira el Atalanta en su día) sería una de las que más favorece a Alario, si bien posiblemente tenga que esperar a 2022, ya que desde enero puede comprometerse libremente con quien considere oportuno: "En algún momento se va a dar un salto. Le queda un año de contrato y el club lo quiere renovar, pero nosotros queremos probar en otra Liga. Tenemos caminos encontrados".