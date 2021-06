La Lazio se cubre las espaldas con Luiz Felipe, que tiene nuevo pretendiente

Figura en la lista final de preferencias del Betis para reforzar el eje de su defensa, dentro de los tres más apreciados para relevar a un Mandi que terminó marchándose libre al Villarreal, puesto que Antonio Cordón maneja igualmente una serie de opciones jóvenes, entre las que destaca el ecuatoriano Hincapié, para cubrir la más que posible marcha de Sidnei, al que esperan de regreso en Brasil, si bien el Internacional de Porto Alegre lo prefiere sin ataduras con los verdiblancos, por lo que apurarán para lograr una rescisión que abarate su coste y le permita hacer un esfuerzo en el sueldo del ex deportivista. Con todo, el presidente de la entidad de Río Grande del Sur, Alessandro Barcellos, trataba de jugar al despiste y localizaba al nuevo central "en el mercado nacional".

Sea como fuere, el Betis tiene como prioridad la contratación ahora de un central más o menos experimentado, contundente, dominador del juego aéreo y con agresividad, dejando para las últimas fechas de la actual ventana de transferencias, en cuanto haya salidas en determinadas demarcaciones, la contratación del segundo. El paraguayo Fabián Balbuena y el italo-brasileño Luiz Felipe están en el 'Top 3', si bien ambas operaciones tienen bastantes complicaciones, empezando por la alta competencia que existe para reclutarles, amén de aspectos como su sueld y las primas de fichaje pretendidas. Con el de Colina, todo empeora al tener contrato con la Lazio hasta 2022 y una propuesta de renovación por cuatro temporadas más sobre la mesa.

Luiz Felipe no ha tomado todavía una decisión, por lo que en la capital italiana, tras el desembarco de un Sarri que pretende una pareja sólida en el eje de su zaga formada por Acerbi y el ex de Ituano, están cubriéndose las espaldas. Las últimas informaciones apuntan que no sólo el Betis aprieta por él, sino que también el Atlético de Madrid ha pedido informes sobre el coste de su contratación. Por esta razón, los albicelestes negocian, según @DiMarzio, la incorporación del central del Hellas Verona Matteo Lovato, que también gusta a Nápoles y Atalanta. Además, aunque liberarán a Musacchio de los años opcionales recogidos en el acuerdo, tienen en nómina a Vavro, Patric, Armini, Baxevanos, Kalaj, Jorge Silva...