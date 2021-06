El Betis, entre los clubes que monitorizan a Halil Dervisoglu

Se llama Halil Dervisoglu y, para muchos, es todavía un gran desconocido a sus 21 años, aunque se trata de una de las más firmes promesas del fútbol turco. De hecho, Senol Günes se lo ha llevado a la Eurocopa y le dio unos minutos frente a Italia y Gales, después de que el delantero se estrenara con gol en su primera aventura con la absoluta, en un amistoso hace menos de un mes. Pasó fugazmente por la sub 19, aunque hizo ocho dianas en once compromisos con la sub 21, suficientes para llamar la atención del seleccionador mayor. Artillero potente, con calidad y mucha movilidad (lo que le permite caer a banda), tiene pasaporte holandés al nacer en Rotterdam, aunque su educación ha sido claramente orientada hacia la tierra natal de sus progenitores.

Criado en la cantera del Sparta, dio el salto muy pronto, merced a los 30 tantos que acumuló en poco tiempo en los escalafones inferiores. Con la primera plantilla, totalizó 16, más 12 asistencias, pues es también generador y generoso (una treintena de pases decisivos en su haber), lo que convenció hace dos Navidades al Brentford inglés para gastarse 3 millones de euros en su traspaso. Con contrato allí hasta 2024, Dervisoglu ha salido a préstamo a Twente y Galatasaray, ambos durante una mitad de la 20/21, campaña que ha saldado con menos de 1.000 minutos en total, repartidos en 24 encuentros y en cinco competiciones de tres países diferentes. Cuatro goles y tres asistencias, pese a todo, adornan los números de un atacante de 1,83 que aúna desmarque y astucia en el área.

Según las informaciones que llegan desde Turquía, el Betis es uno de los clubes que monitoriza las evoluciones del jugador nacido en tierras neerlandesas, al igual que Fenerbahçe, Besiktas, Trabzonspor, Torino o Stuttgart, aunque Dervisoglu, de no poder quedarse en el Brentford, estaría interesado en permanecer en el Galatasaray. El verano acaba de arrancar y todo puede pasar, pero Halil se une a la lista de delanteros que controlan en Heliópolis para cubrir una hipotética salida de Loren Morón, por el que los responsables verdiblancos esperan una plusvalía que permita rearmar la plantilla para la exigente 21/22 que se avecina.