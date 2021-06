Real Madrid y Tottenham toman posiciones por Koundé; el Sevilla FC, firme

El verano acaba de arrancar, pero ni el lógico 'impasse' por la Eurocopa ni las consecuencias económicas por la pandemia de coronavirus frenan la incipiente subasta por Jules Koundé, señalado como la gran venta del Sevilla FC para cuadrar sus cuentas y rearmar la plantilla para la 21/22. El central francés, concentrado con su selección para la disputa el próximo lunes ante Suiza de los octavos de final del magno torneo continental, ya realizó unas declaraciones a principios de mes que encendieron la mecha de su salida, terciando luego Monchi y Castro para dejar claro que ni mucho menos se irá por una cantidad inferior a su cláusula: 80 millones de euros.

Con un valor de mercado, según 'Transfermarkt', de 60 millones de euros, el ex del Girondins triplicaría de largo el coste que tuvo su contratación, aunque habrá que ser pacientes para que las pujas suban hasta los guarismos que harían felices a los responsables nervionenses, que ya se cubren las espaldas en busca de un sustituto, seguramente del caladero que más ha explotado su director general deportivo con éxito en la última década: la Ligue 1. De momento, con contrato hasta 2024, Koundé no está en la lista de las revisiones al alza de sueldo y cláusula que sí han firmado Diego Carlos y Ocampos, una señal inequívoca de que los tiros no van por ellos a la hora de vender.

La reacción en cadena comienza a producirse entre los más pudientes y poderosos del Viejo Continente, una nómina reducida, ya que el propio zaguero advirtió que su interés es seguir creciendo en un club que pugne por títulos como la Champions habitualmente. Los dos primeros en posicionarse, a la espera de que otros como PSG, Manchester City, Chelsea o Manchester United definan sus objetivos, han sido Tottenham y Real Madrid, todavía lejos de las pretensiones sevillistas. Y es que, como adelantó el periodista de 'Sky Sports' Gianluca di Marzio, el que se convertirá en cuestión de horas en nuevo técnico de los 'Spurs', Nuno Espírito Santo, ha pedido a Jules para el eje de su zaga.

Según diversas fuentes, Monchi no bajará de los 70 kilos, si bien, por el momento, en el Sánchez-Pizjuán siguen aludiendo a su cláusula de 80 kilos como el precio de salida. La venta de Kane, por el que podrían pagar 100 millones de libras, sería la llave para acometer otras operaciones, pero no parece que vayan a subir en Londres de 60 kilos por un Koundé que empieza a sonar con fuerza para el Real Madrid. Según 'Abc', los blancos habrían llegado a los 50 millones por el central francés, cantidad rechazada por los nervionenses, reacios por el momento a aceptar jugadores dentro de la operación con el fin de abaratarla.

La marcha de Sergio Ramos y las dudas con la renovación de Varane, que si no acepta la oferta a la baja será traspasado, dejaría el eje de la retaguardia merengue bajo mínimos, con Militao, Alaba, Nacho y el retornado Vallejo como únicas opciones para un Ancelotti que ha pedido a Florentino Pérez un esfuerzo ahí. La recaudación por las ventas de hombres como Bale, Isco, Dani Ceballos, Odegaard o Jovic ayudaría, aunque la prioridad es recaudar los 160 kilos en que cifran la contratación de Mbappé, por lo que Koundé tendría que esperar a que avance el verano. Ningún problema para el Sevilla FC, que sabe que la paciencia puede darles pingües beneficios.