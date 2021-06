La 'short list' que maneja también Cordón para la delantera del Betis

Al contrario de lo que ocurre con el sustituto de Mandi, que sí es una prioridad para Antonio Cordón, las opciones que maneja para el resto de demarcaciones, una vez cubierta la marcha de Emerson con Sabaly, se derivan de un trabajo arduo y necesario para cubrirse las espaldas en caso de que la 'operación salida' fructifique según el guion soñado en la planta noble del Benito Villamarín o que algún 'peso pesado' (Canales, Guido Rodríguez, Fekir) deba marcharse por mor de una oferta fuera de mercado. En el primer caso, los técnicos han señalado a hombres que no cuentan, que contarán poco o que, pese a ser del gusto de Pellegrini, deberían marcharse por cuestiones de sueldo, amortizaciones o posibles plusvalías, ya que el coronavirus ha dejado un escaso margen de maniobra para rearmar la plantilla.

De esta forma, los Joel, Dani Martín, Sidnei, Loren, Juanmi, Tello, William Carvalho... e, incluso, Montoya, Bartra, Guardado, Paul o Yassin Fekir, si encuentran un acomodo puntual o definitivo que satisfaga a todas las partes, tienen las puertas abiertas de La Palmera. Lógicamente, no todos abandonarán la nave verdiblanca, aunque sólo uno o varios movimientos de esta lista facilitarán los de entrada, más allá del central que complete, por ahora, el cuarteto de serie. El mercado, por si fuera poco, no ayuda demasiado desde hace un año, con los traspasos multimillonarios reducidos a su mínima expresión, la mayoría en la Premier o en 2-3 clubes pudientes de la Bundesliga o la Serie A. Tocará esperar, a buen seguro hasta que el mes de agosto expire, para comprobar si el Real Betis es capaz de aligerar su carga.

Arriba, Cordón, Pellegrini y el resto de la comisión deportiva coinciden en que ha de haber modificaciones. Borja Iglesias despertó a tiempo de firmar una notable segunda vuelta que, en parte, llevó al Betis en volandas hacia la Europa League, aunque Loren estuvo muy por debajo de lo esperado. Juanmi, aparte de un par de chispazos, tampoco cumplió como tercer elemento después del traspaso de Sanabria al Torino en el mercado invernal, por lo que la idea es dotar al 'Panda' de, como poco, un acompañante que le apriete y compita de verdad con él, máxime con tres exigentes competiciones a la vuelta de la esquina. Se piensa en delanteros, con perfiles distintos pero que sean capaces de ejercer de referencia, porque, incluso con posibles salidas, el equipo está nutrido por fuera: Joaquín, Lainez, Aitor Ruibal, el retornado Rober, a veces Canales, Rodri y Fekir...

A la espera de que el marbellí pueda ser vendido a un precio razonable (cualquier ingreso ya sería una plusvalía al aterrizar en su día a coste cero en el filial) y dando por hecho que las ofertas de dos dígitos será complicado que regresen, el director general deportivo maneja lo que en el fútbol actual se conoce como 'short list' de artilleros para activar las operaciones rápidamente. Por ende, ya ha habido contactos con sus agentes o con ellos mismos para conocer disponibilidad y condiciones, si bien los dos favoritos, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, son españoles y tienen contrato en vigor, por lo que habría que negociar con sus respectivos clubes. Y no está descartado que algún miembro del plantel heliopolitano entrara en la operación, pues, a no ser que Loren deje un buen montante en las arcas, apenas habrá partida para una compraventa de bajo coste.

Todo apunta a que, aparte de ofrecimientos que se han aparcado por si no funcionan los 'planes A y B' (como el noruego Joshua King, que queda libre), las miras están puestas en Rafa Mir (24) y Javi Puado (23). Con contrato hasta 2022, la de este verano es la última ventana de los todavía dueños de sus derechos federativos para obtener algún rédito por ellos, pues ambas renovaciones están estancadas y tanto el murciano como el catalán están abiertos a cambiar de aires. El primero, con su 1,91, es más parecido a Borja Iglesias (hasta en su movilidad) que el segundo, de 1,77 y habituado a percutir desde los costados, si bien puede actuar sin problemas en la punta de lanza. Mir se ha salido este curso en el Huesca, al que no pudo salvar del descenso pese a sus 16 dianas, al tiempo que Puado ha sido una de las claves del ascenso del Espanyol con un 13+8 imponente en ataque.

El Betis cuece a fuego lento las dos alternativas, manejando los tiempos para que, al menos, una de ellas llegue con vida a los estertores del mercado estival, cuando se supone que el '16' dejará Heliópolis. Rafa es propiedad del Wolverhampton por una campaña más, pero el club inglés lo ha puesto en venta, pidiendo entre 12 y 15 millones de euros por él. En El Alcoraz no han ejercido la opción de compra existente en el acuerdo de cesión de año y medio, pues se elevaba hasta algo más de 11 kilos, aunque están expectantes a cualquier acuerdo, ya que poseen el 25% del pase. De ser el ex valencianista el elegido, Cordón trataría de llegar a un acuerdo más ventajoso con los Wolves, dejándoles un porcentaje de una futura venta o metiendo a William Carvalho en la gestión, si bien con el internacional portugués no bastaría con ahorrarse su alta ficha, sino que se buscaría, como poco, recuperar algo de la inversión (16+4 millones).

El Espanyol no pondrá tampoco las cosas fáciles con Javi, un canterano al que no están dispuestos a soltar, máxime a un Betis con el que las relaciones no son las mejores desde la doble marcha de Rubi y Borja hace dos veranos. Con todo, la presencia en La Palmera de hombres que interesan a los 'pericos' (Tello, un Edgar que ya pasó por la casa, Juanmi...) podría facilitar, llegado el caso, un trato que, salvo sorpresa, no se basará únicamente en un desembolso económico, pues casi todos recurren en estos tiempos convulsos al trueque o a los préstamos para abaratar costes.