El plan de los Wolves sale perfecto: Rafa Mir agita el mercado, con Atlético y Sevilla en la pelea

Rafa Mir está en boca de todos tras su gol salvador para España en el minuto 90'+3, que completó con dos más en la prórroga hasta sentenciar con un 'hat-trick' a una combatiba Costa de Marfil. Actuación portentosa que le pone en el foco del mercado estival de fichajes, justo como quería el Wolverhampton tras dejarle disputar los Juegos Olímpicos de Tokio el último verano que pueden sacar tajada por él, ya que terminará contrato con el club inglés en 2022.

El límite sub 23 -sub 24 por el aplazamiento de la competición un año debido a la pandemia del coronavirus- con tres excepciones posibles por selección, hacen de Tokio2020 un escaparate para futbolistas desconocidos para el gran público y que buscan dar un salto más en sus carreras. Le dejó ir precisamente para eso, para que el delantero se revalorizase. Y, vaya si lo ha hecho. Tanto es así, que ya hay 'pelea' por su fichaje con Atlético de Madrid y Sevilla FC encabezando la lista, según apuntan diversos medios nacionales.

El interés de ambos conjuntos en el murciano viene de lejos. Ya ha sonado en el pasado y es muy del gusto de Simeone y de Lopetegui. El argentino ha pedido otro delantero y no sería de extrañar que el Sevilla FC vaya a por dos si finalmente se marcha Luuk De Jong. Ya ha avanzado mucho por Joselu Mato (Alavés), pero no cuenta con Munir y, además, tanto el hispano-marroquí como En-Nesyri (también Bono) podrían perderse un mes de competición por la disputa de la Copa de África en enero y se quedaría sin '9'. Además, Rafa Mir también puede jugar en banda, como se le vio muchas veces en Huesca.

Pero tiene mucho gol. Y el gol se paga caro. Eso es lo que pensó un Wolverhampton que, a pesar de no estar obligado, le dejó acudir a los Juegos Olímpicos. Quería que se revalorizara aún más -en 2021 ha pasado de 5,5 a 12 millones de euros de valor de mercado, según la web especializada Transfermarkt-. Su futuro, como el propio Rafa Mir quiere, está lejos del club inglés y su precio, pese a que los ingleses estén listos para 'poner el cazo' resulta a priori bastante asumible (también su ficha).

"Es una pregunta buena. Están pasando cosas, pero he pedido no saber mucho hasta que acaben los Juegos. Veremos cómo avanzan, me queda un año más en el Wolverhampton y con la calma decidiremos lo que es mejor para mí", contestaba este domingo el propio Rafa Mir después de ser preguntado por el diario AS por dónde se ve la próxima temporada. " Si pudiera elegir, jugaría en un sitio donde fuera feliz, como me ha pasado en Huesca, por ejemplo. Sentirme querido por la gente y por el club. Con esos ingredientes seguro que podría sacar rendimiento, es lo que todos queremos", añadió.

la forma de jugar que tienen me viene muy bien por mis características. Tendríamos que ver lo que sucede€ Estoy centrado en los Juegos, cuando terminen veremos", señaló el goleador español de 23 años, que tiene claro que su prioridad es volver a LaLiga: "A Inglaterra he llegado en dos situaciones complicadas. Una vez en Navidad con el equipo hecho y la otra vez sin pretemporada directo a jugar y luego estuve lesionado, la única vez en mi vida. Estuve dos meses parados. Aparte mi nivel de inglés no era muy bueno, hemos ido mejorando". "El Atleti es un grandísimo club. Creo que. "El de Inglaterra es un fútbol que me gusta, por eso decidí ir allí al salir del Valencia. Las cosas no han ido como quería y tengo una espinita clavada, creo que podría hacerlo bien allí. Soy muy joven, espero tener muchos años más de carrera, veremos qué sucede", insistía, dejando su futuro en el aire, aunque dando a entender que espera cambiar de aires y encontrar por fin estabilidad. De esa futura venta de Rafa Mir, el club que le ha ayudado a asentarse en la élite, el Huesca, se llevará un buen pellizco del 25 por ciento; cantidad que le haría planificar con comodidad la temporada tras el descenso a Segunda división.

Susla pasada temporada en el Huesca,, le hicieron ser el elegido por Luis de la Fuente para ser el '9' de España en la cita olímpica, aunque Mikel Oyarzabal ejerció de inicio como tal durante los primeros cuatro partidos., pero siguió trabajando y. Con España eliminada, salió al campo en el minuto 92' y sólo uno después empató tras luchar un balón en área para forzar la prórroga. Ya en el tiempo extra completó su 'hat-trick' con