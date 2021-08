El PSG, muy cerca de fichar a Messi

El Paris Saint-Germain está muy cerca de cerrar el fichaje de Leo Messi para las próximas dos temporadas después de 24 horas frenéticas en las que su renovación por el FC Barcelona se rompió de forma definitiva.



Según apunta Fabrizio Romano, reputado periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes, el conjunto parisino está preparando una oferta formal que presentar a Messi y a su padre, Jorge, que es su representante.





Paris Saint-Germain are close to sign Leo Messi, confirmed. PSG are preparing the official contract until June 2023 to be submitted to Messi and his father Jorge in the next hours ?????? #Messi



Messi's open to join PSG. Neymar was pushing in the last 24h. PSG are so, so confident. pic.twitter.com/WNRYJKCkjs