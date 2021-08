Mercado de fichajes: altas, bajas, traspasos y últimas noticias

MARTIAL ES EL ELEGIDO POR EL INTER PARA RELEVAR A LUKAKU

Quedan muy pocas horas para que Romelu Lukaku vuelva a la Premier League y al Chelsea procedente del Inter de Milan. El campeón de la Serie A busca un sustituto con las mismas características del belga y uno de esos posibles recambios es Anthony Martial. El delantero del Manchester United no está teniendo el protagonismo que se esperaba de él cuando llego procedente del Mónaco. Su situación no es la mejor en Old Trafford y el delantero francés vería con buenos ojos un cambio de aires para su carrera.

EL GENOVA QUIERE A PEDRO RODRÍGUEZ

Pedro Rodríguez sabe que no entra en los planes de Mourinho para la próxima temporada. Por ello el canario debe buscarse nuevo destino, en Italia apuntan que se la ha abierto una vía en los últimos días, la del Genova. El club 'rossoblu' ha mostrado su interés en el español, pero existe un problema, el elevado salario de Pedro. Pese a ello, en Génova no pierden la esperanza de convecer al español.

GONZALO VERDÚ RENUEVA CON EL ELCHE CF

El Elche ha anunciado la renovación de Gonzalo Verdú hasta 2023. El central cartagenero, que tenía contrato hasta 2022, amplía su vinculación con la entidad ilicitana por una temporada. El capitán franjiverde es el líder de la defensa del conjunto dirigido por Fran Escribá.

VARIOS EQUIPOS PREMIER LEAGUE SONDEAN A MARCO ASENSIO

Inglaterra ya vino pisando fuerte con la compra de Varane por parte del Manchester United. No obstante, parece que no fue un caso aislado. Los futbolistas del Real Madrid gustan mucho en el país británico. El diario The Sun advirtió esta semana de que Everton, Leicester y Leeds seguían muy atentamente el fichaje de Marco Asensio

Ahora, según informa The Mirror, el Arsenal también estaría interesado en el traspaso del atacante madridista si no consiguen fichar a Maddison del Leicester. Sin embargo, la salida de Asensio resulta complicada, ya que en la entidad blanca confían en él.

EL LIVERPOOL RENUEVA A ALISSON HASTA 2027

El Liverpool ha hecho oficial la renovación de Alisson Becker hasta el final de la temporada 2026/2027. El portero brasileño continuará así en el equipo 'red' al cual llegó en 2018 procedente de la AS Roma a cambio de más de 60 millones de euros.