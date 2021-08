Los plazos y las claves en la negociación Betis-Torino por Lyanco

No es la única opción, pero quizás sí la más adelantada. De hecho, Antonio Cordón dejó activadas varias operaciones a la espera del O.K. desde la planta noble en el apartado económico para cerrar al sustituto de Mandi, que, como él mismo confesó, ya tiene nombre y apellidos. En realidad, son varios nombres, pues la famosa 'short list' se ha ido actualizando con el paso de las semanas, soltando elementos que no cuadraban precisamente por exigencias monetarias, propias o de los dueños de sus derechos federativos, o por el mayor poderío de otros clubes para convencerles. No obstante, Lyanco Vojnovic está subrayado en verde en la agenda del director general deportivo.

El serbo-brasileño está convencido, consciente de que sus oportunidades en Turín cotizan a la baja. Tonny Sanabria, compañero ahora en la escuadra 'granata', y otros amigos y rivales que pasaron por Heliópolis le han terminado de persuadir. De hecho, el central de 24 años no oculta sus preferencia, mostrando su beneplácito a los mensajes de aficionados verdiblancos que quieren verle pronto en La Palmera, amén de dar rienda suelta a publicaciones con dobles sentidos que siempre apuntan a un futuro mejor que está por venir. Pese a tener contrato hasta 2024 en Italia, su decisión está tomada: LaLiga y el Real Betis le atraen a partes iguales.

Por el momento, las apreturas económicas han lastrado las negociaciones. Tanto la entidad hispalense como la transalpina tienen problemas con el 'Fair Play Financiero', por lo que precisan vender o aligerar carga salarial antes de poder reforzarse. Por eso, el Torino impuso en un primer momento el traspaso, que cifraba en unos 10-12 millones de euros (pagó 7 hace cuatro años al Sao Paulo por el zaguero), aunque ya se conforma con recuperar la inversión. Desde el Villamarín, en cambio, se mantuvieron firmes en la cesión con opción de compra de no más de su valor de mercado (5, según las webs especializadas), aunque el entendimiento podría llegar en torno a los 6-7 kilos.

Los plazos están marcados y, según ha trascendido, la semana que arranca en unas horas debe ser clave para desbloquear ésta y otras operaciones, por más que Haro y Catalán hablen de apurar una ventana de fichajes a la que le quedan 23 fechas, ya que no cierra hasta las 00:00 horas del 1 de septiembre, siendo las 23:59 del 31 de agosto el 'deadline'. Así, el próximo jueves 12 se celebra la asamblea de LaLiga, que ratificará el acuerdo entre la patronal de los clubes y el fondo de inversión CVC, que insuflará más de 2.400 millones a las entidades y ya fue aprobado hace unos días por la Comisión Delegada. Ni siquiera las amenazas de demandas por parte de Real Madrid y Barcelona debe frenar ese movimiento, que afectará inmediatamente al tope salarial en Primera.

Como ya es sabido, el Betis lo tiene sobrepasado, pero, al poder disponer de un 15% de los casi 100 millones de euros que le corresponderán en tres años, aliviará sus cuentas y podrá inscribir las renovaciones de Joaquín y Víctor Ruiz, así como los fichajes de Miranda y Sabaly. Aparte, debe sobrar para acelerar gestiones como la de Lyanco, con el que hay entendimiento en el sueldo. Con el Torino, que ofreció la última vez una cesión con obligación de compra, hay prevista una nueva cita a finales de la semana entrante para concretar los detalles, pues el fornido central tiene mucha pinta de ser el elegido. No llegará a tiempo para Mallorca, aunque no debe tardar mucho más. Eso sí, en Heliópolis continúa haciendo falta aligerar la plantilla. Pellegrini mandó un mensaje alto y claro a los descartes frente a la Roma.