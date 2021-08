Un extraño zoco que conviene mucho más al Valencia que al Betis

El cambio de semana ha deparado un hilero de informaciones que relaciona a Real Betis y Valencia CF en una suerte de zoco estival, propio de estos tiempos de coronavirus. Los trueques y las cesiones han desplazado a los traspasos multimillonarios, ya que las apreturas económicas de la mayoría impiden el rearme en condiciones de las plantillas. El coste cero y los préstamos que no reportan beneficios inmediatos (en el mejor de los casos, lo posponen con una opción u obligación de compra) se imponen con el ahorro de fichas y gastos como principal objetivo. Sin embargo, debe tratarse de operaciones que beneficien a todas las partes.

Desde Valencia, @Generaldepie_ (el periodista Héctor Gómez) apuntaba al intercambio frustrado entre el che Kangin Lee y el heliopolitano Loren Morón, quienes, al menos, tienen un valor de mercado y seguramente un sueldo parecidos. Bordalás pide un '9' puro que compita con Maxi Gómez y el marbellí necesita minutos, al tiempo que el coreano se resiste a renovar en la capital del Turia, por lo que, al terminar contrato en 2022, es la última oportunidad de obtener réditos por él. Después, 'Abc' añadía otro elemento a la ecuación: Jason Remeseiro, quien sería el que habría puesto sobre la mesa el conjunto levantino para el cambio de cromos por el '16' bético. Para terminar con el baile de nombres, 'Mundo Deportivo' incorporaba a Tello en la lista de deseos valencianista en este particular mercado de autarquía.

Vaya por delante que los dos jugadores albinegros son extremos, precisamente de lo que más tiene Pellegrini en su plantilla (Lainez, Aitor Ruibal, Juanmi, Joaquín, el propio Tello, un Rodri que actúa por fuera...), por lo que no se trataría de posiciones prioritarias, aparte de que Jason está tasado muy por debajo de los dos verdiblancos. Además, el sabadellense percibe un salario de unos dos millones de euros netos, casi como el resto junto. Una combinación de intereses difícil de cuadrar para que sea justa. Por lo pronto, la coartada del margen salarial ha servido para despachar a un rival que, en realidad, ofrece un excedente de cupo que no interesa demasiado por estos lares. Las urgencias están en el centro de la defensa y, si sale Loren sobre todo, en la punta de lanza, no en los costados.