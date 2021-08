Lyanco lo tiene claro, el Torino aprieta y el Betis juega sus cartas

Lyanco Vojnovic sería el elegido por el Betis para sustituir a Mandi, aunque, como ya se ha explicado en estas líneas, los verdiblancos necesitan aligerar carga salarial y/o que se ratifique el acuerdo entre LaLiga y el fondo de inversión CVC para obtener la liquidez necesaria. Parece únicamente cuestión de tiempo, pues el serbobrasileño lo tiene clarísimo: sólo quiere jugar en España y vestido de verdiblanco. Con esa presión a favor, Antonio Cordón contemporiza, sin dejar de activar otras alternativas por si el acuerdo se frustrara, pero consciente de que el Torino también quiere desprenderse del central y está un poco con las manos atadas por su decisión firme.

El ex del Sao Paulo se está ejercitando con sus compañeros, aunque no ha participado en los últimos amistosos, como el celebrado en Holanda. Ni siquiera comparte las sesiones del primer equipo para recuperarse de unas molestias leves de rodilla que, como demuestra en sus redes sociales, no le impiden prepararse por su cuenta con un entrenador personal. Además, utiliza la misma vía para anunciar: "Esta temporada será la mía". Y también para recopilar mensajes de aficionados heliopolitanos muy favorables a su contratación.

Por su parte, el Torino presiona deslizando mensajes a los medios locales desmintiendo cualquier acuerdo y dejando claro que no ha recibido ninguna oferta satisfactoria. Empezó pidiendo 12 millones y ya se conforma con una cesión con obligación de compra que le asegure, al menos, los siete que pagó por él hace cuatro años. El Betis juega sus cartas a sabiendas de que, llegado el caso, Lyanco se cerraría en banda y dejaría claro cuál quiere que sea su destino. Salvo ventas jugosas en las próximas horas, extremo improbable, los verdiblancos sólo ofrecerán una cesión con opción de compra, asumiendo la ficha del suramericano con pasaporte balcánico. Habrá entendimiento, tarde o temprano.