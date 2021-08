La razón de peso del Torino para acelerar la marcha al Betis de Lyanco

Nunca hay que dar nada por sentado, pero el Real Betis se siente con la sartén por el mango con Lyanco, que ya ha hecho saber al Torino que desea salir y que no escuchará más ofertas que la verdiblanca. La ratificación del acuerdo entre LaLiga y CVC debe desbloquear este jueves las negociaciones, pues la entidad heliopolitana, como el resto de Primera y Segunda, recibirá aire en forma de euros para poder inscribir las operaciones que ha completado y las que están aparcadas. En La Palmera, una de ellas es la del central que sustituya a Mandi, con el serbobrasileño en un lugar destacado, si no el primero, en la lista de preferencias.

Obviamente, en cuanto la coartada económica acompañe, en la planta noble del Benito Villamarín acelerarán un fichaje importante para Pellegrini, que apenas ha podido contar con Bartra este verano por lesión y que no confía en Sidnei, destinado a buscar acomodo fuera de Sevilla, por lo que ha tirado en pretemporada de Víctor Ruiz, Edgar y Kike Hermoso casi siempre. Con el internacional 'canarinho' ejercitándose aparte a la espera de una solución, el Torino tiene estos días una razón de peso para no dilatar mucho el nuevo diálogo que se abrirá con la capital hispalense. Y es que su entrenador, el otrora sevillista Ivan Juric, y el director deportivo, Davide Vagnati, coinciden en la necesidad de reforzarse en el eje de la zaga, con dos nombres sobre la mesa.

El favorito es Sebastian Walukiewicz (21), emergente central del Cagliari, que tiene contrato con el polaco hasta 2024. Tasado en 7,5 millones de euros por las páginas especializadas, costó cuatro kilos y no saldrá por menos de una cantidad intermedia entre ambas cifras. De no cuajar esta vía, en Turín han pensado en Comert (23), del Basilea. Sea como fuere, el cuadro 'granata' necesita hacer hueco y liberar carga salarial para acometer esta operación, por lo que no puede plantarse en las exigencias de su presidente, Urbano Cairo, que pedía 10 kilos por Lyanco, por los presuntamente siete a los que llegaba el Betis, siempre mediante la fórmula de la cesión con opción/obligación de compra.