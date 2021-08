Lo que falta para el acuerdo entre Betis y Marsella por Benedetto

El Real Betis está en conversaciones con el Olympique de Marsella para obtener el pase de Darío Benedetto (31), de las opciones que más gustan (que no la única ni quizás la primera) para suplir a un Loren Morón que ya sabe que no cuenta para Pellegrini y está estudiando diferentes opciones para marcharse antes del 31 de agosto. Lógicamente, por huecos/dorsales y margen salarial, de no salir finalmente el marbellí no podría acometerse la contratación del argentino con pasaporte mexicano. Por cierto que no habría problemas con el cupo de extracomunitarios, pues los verdiblancos, tras las nacionalizaciones de Sidnei (española, en 2019, y en la rampa de salida además) y Guido Rodríguez (italiano, en 2020), sólo tienen ocupada la del mexicano Lainez, pues Bravo se marchó a Inglaterra habiendo ya jurado la Constitución de 1978 y el marfileño Paul está acogido al Tratado de Cotonú.

Las trabas, adiós de Loren aparte, para que el 'Pipa' llegue a La Palmera son fundamentalmente económicas. Sampaoli le ha comunicado que Milik será su referencia titular, al tiempo que desea un sustituto de otro perfil para el ex de Boca: el extremo y ex compañero en el cuadro 'xeneize' Cristian Pavón. Entre Benedetto y el Betis habría ya un entendimiento, fruto del diálogo de artillero suramericano con los técnicos hispalenses, seguramente el propio Manuel Pellegrini, aunque, mientras tanto, ha completado una buena pretemporada en la Costa Azul y se ha mostrado útil en el estreno de la Ligue 1. En principio, las conversaciones se retomarán en los próximos días, sentando las bases de un principio de acuerdo que se activaría en cuanto el '16' quedase vacante.

Según informa el preiodista de 'TyC Sports' Germán García Grova, la propuesta heliopolitana sería de cesión con opción de compra (según ha podido saber ESTADIO, inferior a los 10 kilos), mientras que el Marsella preferiría un préstamo sin extras, habida cuenta de que pagó 14 millones de euros hace dos años por el 'Pipa' y, como poco, querría recuperar su inversión. El escollo principal está, sin embargo, en el salario del delantero y, más concretamente, en el porcentaje del mismo que asumirían las dos entidades. Benedetto, que percibía hasta el curso pasado 3,1 kilos netos, aceptó, como el resto de sus compañeros, una rebaja del 30% para afrontar la crisis derivada del Covid-19, por lo que actualmente está en algo menos de 2,2 por temporada. El Betis no querría pagar más de la mitad, mientras que el actual dueño de los derechos del futbolista se decantaría por liberar su ficha completa o la mayor parte de la misma.