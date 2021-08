El Sevilla FC no pierde de vista al 'Tucu' Correa

La dirección deportiva del Sevilla FC afronta los últimos días del mercado de fichajes midiendo los tiempos en las negociaciones por Delaney sin perder de vista otras opciones por si la operación del danés no avanzara, como es el caso de Boubacar Kamara, del Olympique de Marsella. Pero además del apartado de entradas, Monchi trabaja para buscar acomodo a hombres que no cuentan como Gnagnon, Amadou, Gudelj, Munir o De Jong.

Con todo ese volumen de trabajo y revisando casi al céntimo el límite salarial, el Sevilla FC podría recibir en los próximos días una buena noticia en forma de millones. Y es la Lazio está abierta a negociar con el Inter de Milán por la venta del 'Tucu' Correa, exjugador del Sevilla FC y por el que el club de Nervión se reservó un 15% de una futura venta cuando lo traspasó al conjunto romano en el verano de 2018.

No en vano, Correa se quedó ayer en la grada en el partido que disputó la Lazio contra el Empoli y fue el propio director deportivo de la Lazio el que confirmó su posible salida al Inter descartando cualquier opción del Everton. "Joaquín Correa quiere salir de la Lazio, hay una posibilidad con el Inter, veremos qué pasa en las próximas horas, pero para nosotros en un futbolista importante, él lo sabe. No depende de nosotros, sino del Inter y luego ya veremos. Hay algo en el extranjero pero quiere continuar en Italia. No se han iniciado negociaciones pero las voluntades de las partes están. Todavía nada concreto", ha reconocido Igli Tare, en declaraciones a Sky Sport.

Al principio del mercado, la Lazio tasó al argentino en 40 millones de euros, bajando a 35 en las últimas semanas. Por su parte, el Inter espera que los romanos bajen sus pretensiones hasta los 30 millones de euros, una cifra a la que sí estaría dispuesto a llegar el campeón de Italia. De cerrarse la operación en esos 30 millones, el Sevilla percibiría 4,5 millones pudiendo poco más de 5 si se cerrara en 35. Sea como fuere, la dirección deportiva nervionense está muy atento a los movimientos por el exsevillista.