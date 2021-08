Sorloth aterriza en San Sebastián, antesala de la llegada de Willian José al Betis y la salida de Loren

Alexander Sorloth, joven delantero noruego que la Real Sociedad ha elegido como sustituto de Willian José, ha aterrizado en la tarde de este martes en el aeropuerto de Hondarribia para formalizar su llegada al conjunto 'txuri-urdin' y, de paso, desbloquear las operaciones que acabarán con el ariete hispano-brasileño en el Real Betis y con el canterano verdiblanco Loren Morón como nuevo futbolista del RCD Espanyol. Las tres operaciones están más que cerradas y son totalmente independientes, pero están irremediablemente interconectadas.

Y es que la Real no deja salir a Willian José hasta que Sorloth no haya firmado su contrato y lo mismo ocurrirá con el Betis y Loren Morón. Tanto es así, que después de haberse despedido de sus compañeros, el marbellí se ha tenido que ejercitar este martes con el conjunto verdiblanco, a la espera de que se complete este pequeño 'efecto dominó' que no debería pasar de este miércoles.

Tras recibir los ofrecimientos de Luuk de Jong (Sevilla FC) y Luka Jovic (Real Madrid), la Real Sociedad se ha decantado por el joven delantero noruego proveniente del RB Leipzig en calidad de cedido, como ocurrirá con Willian y Loren. El punta nórdico ha pisado suelo guipuzcoano pasadas las 18:00 horas de este martes y, según la prensa local, el club espera hacer oficial su incorporación mañana, una vez supere el reconocimiento médico y firme su contrato.

La lógica de las últimas horas invita a pensar que será entonces cuando el club vasco autorice la salida de Willian José, con todo pactado ya con el Betis, y que esta propicie la de Loren al Espanyol. Como ya publicó ESTADIO, el brasileño llegará a Heliópolis cedido, con una opción de compra cifrada en torno a los 8 millones de euros que se convertiría en obligatoria si el equipo de Pellegrini vuelve a clasificarse para competición europea. En ese caso, firmaría por dos campañas y una tercera opcional.

Willian José ha puesto mucho de su parte para vestir la camiseta de las trece barras, pues le ha dado prioridad a esta opción por delante de otras como el Valencia CF, el RC Celta o el Olympique de Marsella, ya que su deseo era jugar en Europa. El brasileño pasará a cobrar casi medio kilo menos: de los 1,8 millones de euros más bonus pactados con Cordón a los 2,2 que tenía de ficha en San Sebastián.