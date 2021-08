Lo que le queda a la planificación del Betis tras el fichaje de Willian José

El Real Betis ha cerrado la contratación de Willian José, sustituto de un Loren Morón que ya fue oficializado y presentado por el Espanyol en las mismas condiciones que llega el brasileño (cesión con opción de compra, aunque en este último caso se vuelve obligatoria según determinados objetivos de rendimiento), un movimiento que se une a los ya confirmados del meta Rui Silva, el lateral derecho Sabaly y el central Pezzella. También ampliaron su vinculación Víctor Ruiz, Joaquín y Miranda, pasando éste del préstamo a la propiedad.

Con los retornos de los cedidos Edgar y Rober, afianzados en el primer equipo, se ha producido un 'overbooking' en la nómina oficial de 25. Y eso que el extremo procedente de Las Palmas, como su paisano Rodri, mantendrán la ficha del filial. Con todo, más allá de los huecos dejado por Emerson (al Barcelona), Mandi (Villarreal), Dani Martín (Málaga) y el citado Loren, en Heliópolis necesitan que haya, al menos, otra baja más para poder inscribir a Willian José, con Joel, Sidnei y Yassin Fekir como principales señalados. Casi imposibles se presentan las ventas o cesiones de Juanmi ('enchufado' en este arranque liguero, con participación directa en los dos goles del equipo verdiblanco) y William Carvalho por sus elevados emolumentos.

Tampoco hay previsto atender una oferta de última hora por ninguno de los 'pesos pesados', casos de Canales, Nabil Fekir o Borja Iglesias, por lo que, de no haber giro mayúsculo de los acontecimientos, el Betis cerrará esta ventana con los que hay, incluyendo a Willian por Sidnei seguramente. No hay margen salarial para acometer más movimientos, si bien se rastreó el mercado en busca de un lateral derecho polivalente (que pueda actuar de central, pivote o interior) para cubrir la lesión de larga duración de Sabaly, así como medios creativos y delanteros de perfil diferente a los que ya están. Imposible que lleguen si no hay varias salidas y, entre ellas, algunas de enjundia económica.