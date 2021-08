Koundé no viaja con el Sevilla FC a Elche, pero no por lo que todos piensan

El Sevilla FC ya viaja con destino a Elche para afrontar este sábado (19:30 horas, con arbitraje del madrileño Pizarro Gómez) el encuentro de la tercera jornada de LaLiga, una competición que comanda junto al Atlético de Madrid (con mejor balance de goles, el conjunto nervionense es el líder) debido al pleno de puntos en este arranque. Y, según informa 'Marca', Jules Koundé no se ha subido al avión, por lo que será baja en el Martínez Valero. Y eso que no existe constancia oficial, porque, como ocurrió en el estreno de la 21/22 por el brote de Covid-19, los blanquirrojos retrasaron hasta los mismos prolegómenos la comunicación pública no ya del once, sino de misma citación.

En realidad, jugar esa carta del despiste es perfectamente legal. Tenía más sentido frente al Rayo, pues el partido era en casa y la coartada era más factible que ahora, pues, salvo que el central francés se desplace esta noche o mañana por la mañana en solitario, los que van son los que estarán sobre el campo y en el banquillo, acaso con alguna duda que genere uno o dos descartes finales. Pero a esta hora no hay convocatoria ni se la espera. Y, aunque la mayoría pueda pensar que la ausencia de Koundé se debe a que su traspaso al Chelsea se está ultimando, nada más lejos de la realidad. De hecho, se ha rechazado la última (primera y única formal, en realidad) propuesta de los londinenses.

Según ha podido conocer ESTADIO, algunos problemas añadidos al pase de Zouma al West Ham (en principio era la comisión de sus agentes, ahora una posible dolencia no detectada previamente en una rodilla revelada durante el reconocimiento) impedirían a los de Abramovic tener el suficiente margen salarial para elevar la oferta de 50 millones de euros por el zaguero sevillista. Si Monchi ya rechazó 55 del City hace menos de un año, no tendría sentido soltarlo ahora por menos, ya que Jules se ha revalorizado, convirtiéndose en fijo para Deschamps en la absoluta gala. Incluso, el rumoreado acercamiento del Chelsea a principios de verano (35 kilos y Zouma, que no aceptó entrar en el trato) tenía mejor pinta.

En el Sevilla FC tiene claro que de este viernes, mañana sábado a lo sumo, no puede pasar. Si no existe un entendimiento entre las partes, se remitirán a la cláusula del central, que está en unos 80 kilos, pues habría muy poco tiempo para firmar a su sustituto, por mucho que el director general deportivo nervionense tenga ya anotados varios nombres y preparadas unas cuantas operaciones sólo para ser activadas. De todas formas, aunque no hay acuerdo con los londinenses ni visos de que vaya a producirse de manera inminente, los responsables blanquirrojos han preferido que Koundé se quede en Sevilla, descansando y reflexionando, para no someterle a un exceso de presión. Con un pacto hasta 2026 con los 'blues', podría acusársele de tener la cabeza en otra parte, si bien todos en el Sánchez-Pizjuán destacan el compromiso, la entrega y la profesionalidad del galo en cada entrenamiento y partido.