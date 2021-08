¡Announce Koundé!: indicios, certezas y señuelos sobre el trato Sevilla FC-Chelsea

Pasan las horas sin que haya noticias acerca del futuro de Jules Koundé, que no se subió el viernes al avión de su actual equipo, el Sevilla FC, por razones que difieren según las fuentes. Desde la rebeldía al pacto de caballeros por no encontrarse el francés en plenas condiciones anímicas en estos últimos días del mercado veraniego. También hay quien lo vio tomar un vuelo a Londres para esperar allí acontecimientos, si bien se antoja más factible que fuera a París, donde este lunes iniciará su concentración con la selección francesa. Sea como fuere, se avecinan dos jornadas finales de infarto, con demasiados señuelos ('fakes'), algún indicio y pocas (muy pocas) certezas.

Según ha podido saber ESTADIO, Monchi está relativamente tranquilo al respecto. Ni siquiera valoró la propuesta de 50 millones de euros que presentó el Chelsea, dejando entrever que todo lo que no se aproxime a los 70-75 kilos será desechado. Incluso, podría haber hecho saber a sus interlocutores de la entidad 'blue' que, si se llegaba al lunes 30 de agosto sin novedades, se encomendaría a la cláusula de rescisión del central, cifrada entre los 80 y los 90 millones. Suficiente disuasión para el campeón de Europa, que busca debajo de las piedras no los fondos para afrontar un fichaje avalado por su dirección deportiva y su entrenador, Tomas Tuchel, sino el margen suficiente para no incumplir el 'Fair Play' financiero, tras desembolsar 115 kilos por Lukaku.

Koundé y Saúl Ñíguez (éste, cedido con opción de compra) son los objetivos del conjunto del prestigioso barrio de Londres, aunque no está claro que pueda materializar ninguna de las dos operaciones. La inactividad del sábado, con todo, era lógica, pues los dirigentes se centraron en cerrar de una vez por todas las venta de Zouma al West Ham por unos 30 millones de euros (ayuda a lo de Jules) y en el partido frente al Liverpool, con un épico 1-1 pese a jugar mucho tiempo en inferioridad numérica. Este domingo debe haber alguna llamada, algún contacto. ¡¡Announce Koundé!!, claman muchos aficionados del Chelsea en las redes. Los habituales gurús de la información sobre fichajes callan. Porque no hay nada nuevo que contar.

Desde Inglaterra insisten en que habrá nueva oferta oficial, superior a la de 50 millones pero seguramente no de los 70 mínimos que piden en Nervión, donde tienen activadas varias operaciones para suplir a su zaguero (no sólo la opción de Djené), aunque empiezan a pensar en que el escenario más factible es que Koundé siga. Habrá que convencerle de que todos jugaron sus cartas, pero que no pudo ser. Volver a 'enchufarlo', lo que desde las entrañas del Sánchez-Pizjuán consideran que será sencillo. Y eso que el jugador tiene pactado un suculento contrato hasta 2026 con los 'blues'. A ver qué ocurre en las horas finales. La propuesta de renovación a Christensen, que acaba en 2022, no influiré en el trato por el sevillista. Y tampoco tiene nada que ver la posible cesión de Hudson-Odoi, que nunca fue lateral. Encima, Tuchel apenas tiene 18 jugadores de campo sanos. Quiere más, no menos.