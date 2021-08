A dos días del cierre, lo de Samu Castillejo y Corona puede salir adelante

Jesús Corona (28) ha sido siempre, desde que compartieron vestuario aunque quizás antes de conocerlo en persona, una de las debilidades de Julen Lopetegui, que ha apretado siempre a Monchi para tenerlo de nuevo a sus órdenes en el Sevilla FC, hasta el punto de iniciarse negociaciones recientemente con su agente y con el Oporto, un vendedor duro y caro. Con una sola temporada más de contrato, se antojaba el contexto ideal para reclutar al 'Tecatito' a un precio módico, pero los 'Dragones', que pagaron al Twente algo más de 10 kilos por el mexicano en 2015, no cedió lo suficiente, habida cuenta de su deseo de recuperar la inversión y de que únicamente posee el 66,6% del pase, siendo el resto del jugador y del club holandés, con el que habría que repartir tajada.

La nacionalización portuguesa del carrilero parecía el trámite definitivo para su encaje en Nervión, donde se plantearon llegar a los 12 kilos por él, aunque la operación se fue enfriando por la inflexible postura de los otros interlocutores, quedando aparcada y, seguramente, ya olvidada. La situación ideal es que Corona siguiera en el norte de Portugal hasta quedar libre el verano próximo, cuando se convertiría en una de las 'gangas' del mercado a coste cero, por lo que habría que redoblar esfuerzos para adelantarse a la competencia. Sin embargo, la salida del internacional azteca todavía podría producirse antes del 'deadline' estival.

Y es que el Milan ha intensificado desde el fin de semana los contactos con el Oporto por el canterano de Monterrey, con el que habría alcanzado un acuerdo económico, hasta el punto de que su agente, Matías Bunge, viajó a Italia para acelerar el trato. Sin embargo, los lusos no bajan de 18 kilos en sus pretensiones, por lo que la entidad 'rossonera' habría variado el rumbo para retomar las negociaciones con otro carrilero, zurdo en esta ocasión pero polivalente: Romain Faivre (Brest), por el que ha ofertado los 10 millones más objetivos que pretendía gastarse en Corona. La opción del 'Tecatito', con una tercera vía que no ha trascendido, no ha quedado aún descartada.

El morador de San Siro está intentando hacer hueco y ganar margen salarial con la marcha de Samu Castillejo, lugar que ocuparían Jesús o Faivre, aunque el cambio de agentes del malagueño ha retrasado y entorpecido su cambio de aires. El atacante ex del Villarreal fue relacionado durante este verano en varias ocasiones con el Real Betis, pero como explicó ED, nunca fue un nombre que interesase realmente a los verdiblancos. Su deseo, eso sí, es regresar a LaLiga, razón por la que priorizado su desembarco en alguno de los equipos españoles que se ha mostrado partidario de contratarle, siempre como cedido con opción de compra. Getafe y Real Sociedad eran destinos más o menos viables, pero el Milan se ha cansado de esperar y negocia con la Sampdoria.

Todavía quedan horas suficientes para encauzar las gestiones en el sentido deseado por Castillejo, que no ha tenido mucha suerte en su aventura transalpina, por lo que ha decidido volver sobre sus pasos para tomar un nuevo impulso. No será de verdiblanco, aunque el interesado piensa que la Serie A no es la competición que mejor se adapta a sus intereses. Si bien es cierto que ambas operaciones se han complicado, tanto la suya como la de Corona son dos salidas que pueden llegar a buen puerto en lo que resta de ventana estival. No será hacia el Guadalquivir.