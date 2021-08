Las opciones reales de que Mingueza abroche la planificación del Betis

El nombre de Óscar Mingueza lleva un par de ventanas siendo vinculado con el Real Betis, desde su irrupción y asentamiento en la primera plantilla del FC Barcelona de la mano de Ronald Koeman. La polivalencia del canterano culé, que le ha valido un puesto en las selecciones sub 21 y olímpica de España también, es una de sus principales virtudes, ya que, siendo central, se ha adaptado perfectamente al puesto de lateral derecho, rindiendo de manera notable ahí como culé y con la 'Roja', pues tiene velocidad, conducción, calidad y golpeo. Con ese catálogo, resulta difícil imaginar una salida de la Ciudad Condal, máxime tras su reciente ampliación de contrato hasta 2023.

Sin embargo, varios clubes españoles y extranjeros han sido relacionados con una posible cesión del de Santa Perpetua de Moguda, sobre todo tras confirmarse las llegadas de Emerson y Eric García. Como ya publicó ESTADIO Deportivo, el agente del zaguero de 22 años, José María Orobitg, no ha tenido constancia en todo este tiempo más que de que se trata de un jugador que gusta en Heliópolis, pero nunca ha habido contactos para conocer su situación, deseo, disponibilidad o condiciones. El jueves pasado, el director de Tactit Grup se reunió con el Barça para otras cuestiones (el ajuste salarial de dos de los capitanes, Busquets y Sergi Roberto, que secundarán el guiño de Piqué y Jordi Alba para ayudar a la entidad azulgrana), cita que aprovechó para preguntar por el futuro de su otro representado.

Finalmente, aunque muchos veían en Mingueza el broche ideal para la planificación de esta primera parte de la temporada 21/22 en el Betis (reforzaría un eje defensivo con Pezzella, Víctor Ruiz, Bartra y Edgar, además de ayudar a cubrir la baja de larga duración de Sabaly), no hay opciones reales de que esta operación se vaya a realizar, incluso aunque en la planta noble del Benito Villamarín realicen el encaje de bolillos que permita liberar margen salarial. Se trata de una decisión previa a la más que posible venta de Emerson al Tottenham: el Barcelona no tiene noticias al respecto desde La Palmera, amén de que, como el propio Óscar y sus asesores, pretenden que la relación se mantenga, al menos, una temporada más. El internacional sub 23 y sub 21 no va a salir del Camp Nou. Pero es que Cordón tampoco ha movido ficha.