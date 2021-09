D. C.

Ceballos y el Betis ya piensan en el mercado de enero: "Tarde o temprano..." D. C.

El director deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, ha vaticinado este miércoles que "tarde o temprano", el club verdiblanco y el centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos se "volverán a cruzar en el camino" después de que este pasado 31 de agosto no pudiera concretarse su regreso a su club de origen pese a intentarlo por todos los medios. Carvalho y Joel no salieron finalmente, no liberaron masa salarial y eso hizo "imposible" una operación que a buen seguro volverá a estar sobre el tapete en enero.

Cordón, que hizo balance del mercado estival tras la presentación del delantero brasileño Willian José da Silva, admitió que "desde que empezó el verano, han aparecido muchos nombres" pero "sólo se han concretado algunos". El del centrocampista formado en la cantera del Betis es uno de ellos. "Dani Ceballos estaba ahí: gusta en el Betis y a él le gusta el Betis", afirmó el extremeño.

El martes por la noche, en las últimas horas de mercado, el Real Madrid estaba dispuesto a ceder al jugador internacional haciéndose además cargo de un importante porcentaje de su ficha, pero ni siquiera así pudo el Betis hallarle encaje dentro de su límite salarial, según informaron a EFE fuentes de la operación, a pesar de que el utrerano también estaba dispuesto a renunciar a una parte de lo que le debería abonar los verdiblancos.

De hecho, el presidente verdiblanco, Ángel Haro, admitió en este sentido que ayer se pudo cerrar la plantilla con el lateral derecho internacional Héctor Bellerín "con mucho trabajo y mucha imaginación", ya que el departamento de control económico de LaLiga puso reticencias para validar esta operación y obligó a la entidad a "exprimir al límite todos los recursos".

Así, el Real Madrid ha tenido que inscribir a Dani Ceballos en la web de LaLiga, en la cual aparece como miembro de la primera plantilla del equipo blanco y como portador del dorsal 19 que llevaba Álvaro Odriozola, que se ha marchado cedido a la Fiorentina.

El utrerano estaba hasta este lunes sin ficha ni dorsal con el conjunto madrileño desde que regresó de su cesión en el Arsenal este verano. Ceballos no entra en los planes de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, el cual ya le ha comunicado que tendrá difícil contar con minutos y más aún tras la llegada de Camavinga.

Además, su vuelta a los terrenos de juego no se espera hasta mediados de octubre debido a su lesión en el ligamento peroneo-astragalino anterior y del peroneo-calcáneo que sufrió en la primera jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante Egipto. Todo ello invita a pensar en el mercado de enero. "Ya veremos. De momento ya sólo pensamos en el Granada", declaró el siempre enigmático Cordón tras ser preguntado por si volverá a intentarlo en el mercado invernal.