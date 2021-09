El exsevillista Carriço, presentado por el Almería: "Necesitaba volver"

El veterano central portugués Daniel Filipe Martins Carriço ha manifestado este miércoles durante su presentación como jugador del Almería que, tras "casi dos años en China, necesitaba volver a competir a este nivel y cuando apareció esta oportunidad", creyó que era "buena" para él.

El luso, que acaba de cumplir 33 años y fue campeón de la Europa League con el Sevilla FC en tres ediciones, expuso que esta oportunidad no es sólo por volver a un sitio donde fue "muy feliz", sino que "siempre" a lo largo de su carrera ha sido "un jugador con ambición al que le gusta mucho competir".

En los días que lleva en el Almería, desde el pasado lunes, dijo que "el equipo y la plantilla que se ha formado tiene una ambición" que él, aunque esté en una fase de su carrera "que no es la de hace diez años", sigue "con la misma ambición y esas ganas de competir y luchar por cosas grandes".

"Este año pasa por intentar que el Almería esté el próximo año en Primera División", afirmó el central de Cascais, quien dijo llegar preparado para poder jugar el próximo sábado ante el Málaga porque "venía de competir en China" y su último partido fue el pasado 15 de agosto, así que no lleva "mucho tiempo sin jugar y desde hoy" está a la disposición del entrenador.

Reconoció la existencia de diferencias entre el fútbol en China y en España porque "son competiciones distintas". "Ahí la Liga no es tan fuerte, pero sí que hay extranjeros y algunos chinos con calidad. El último mes jugamos partidos de tres en tres días y sin poder casi recuperar y el nivel no es tan exigente, pero he jugado muchos años en España y sé lo que es competir a este nivel", explicó.

Señaló que "este año el Almería tiene muchas posibilidades de hacer un gran año que pasaría por subir a Primera División, sabiendo que no es fácil porque es una Liga muy difícil: tenemos esa presión, esa ambición", aseveró.