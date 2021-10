"Ya queda menos": Velázquez recuerda los inicios en el Betis de Ceballos y éste le envía un cariñoso mensaje

Que el corazón de Dani Ceballos late en verde y blanco no es ningún secreto. Que no escatima en elogios para seguir allanando el camino de su cada vez más probable vuelta a casa tampoco sorprenderá a nadie. Y es que, mientras se desfonda a diario en Valdebebas (Madrid) para recuperarse de la grave lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos del pasado verano, no le quita ojo a lo que sucede en el Real Betis ni a las noticias que se publican en clave heliopolitana. Tanto es así, que el centrocampista utrerano ha reaccionado en Twitter a una noticia de ESTADIO Deportivo para enviar un cariñoso mensaje a Julio Velázquez, uno de sus primeros entrenadores en el primer equipo bético.



Velázquez concedió una entrevista al diario AS en la que repasaba una carrera con altibajos, con muy buenos momentos y con otros no tan malos. Entre los mejores, el técnico salmantino recordó su trabajo para lanzar la carrera de dos jóvenes valores: el hoy jugador del Atlético e internacional argentino Rodrigo de Paul, al que dirigió en el Udinese italiano, y la del propio Dani Ceballos, cuyo 'descubrimiento' se atribuyó a pesar de que el madridista debutó en LaLiga de la mano de Gaby Calderón en la campaña 13/14. Se estrenó el día que el Betis consumó su descenso a Segunda a falta de cuatro jornadas en las que no volvió a jugar y fue reclutado por el entrenador castellano a inicios del curso siguiente.



"El caso de Dani es particular. Apenas había jugado algún minuto la temporada anterior y recuerdo perfectamente que le vi jugar un partido con el filial contra el Arroyo extremeño, de Segunda B. Ahí me enamoré del jugador y le subimos al primer equipo. No paró de crecer desde entonces. Era una auténtica esponja y un chico maravilloso a nivel humano y en términos grupales. El año anterior no había sido ni siquiera indiscutible en el juvenil, pero le vi contra el Arroyo, me enamoré y en una situación muy, muy complicada le hicimos importante. Él con su trabajo, honradez y esfuerzos fue importante. Luego ha tenido una trayectoria extraordinaria. Soy muy feliz de todo lo bueno y bonito que le pase. Se lo merecen tanto él como su familia", señaló el técnico del Marítimo portugués.



Estas palabras calaron hondo en Ceballos, que no tardó en responder citando el tuit de ED haciéndose eco de la entrevista. "Cuánto que agradecerte por depositar tanta confianza en mí. Gracias y mil veces gracias por hacer mi sueño realidad", tuiteó el internacional español, que de inmediato recibió el 'feedback' de numerosos béticos que compartían su mensaje, le jaleaban para darle ánimos en su recuperación y, cómo no, le volvían a pedir que vuelva al Betis y le aseguraban que será recibido con los brazos abiertos. "Ya queda menos", decía el futbolista hace unos días.





"Hay momentos en la vida en los que surgen dificultades que no esperamos. Peropara poder recuperarme al cien por cien de esta lesión que. Ya estoy afrontando, con un gran equipo de profesionales, la recta final de esta recuperación. Sin duda, esta experiencia me está sirviendo para crecer mentalmente yque nunca. Si tengo claro algo es que el fútbol es mi vida, y cuento los minutos para volver a disfrutar en el verde. Ya queda menos. Gracias por todo el apoyo que recibo por vuestra parte.", compartió también por redes en unas palabras que el beticismo celebró como si la confirmación de su fichaje se tratase.Cabe recordar que una dura entrada del atacante egipcio Taher le dobló elel pasado 22 de julio durante el partido inaugural de la 'Rojita', finalmente medalla de plata, en Tokio 2020. Ya no volvería a jugar más en el torneo. Y eso que los médicos de la selección española le diagnosticaron ununa baja deque el canterano bético trató de acortar con fisioterapia y tratamientos conservadores. De hecho, trabajó varios días sobre el césped y se llegó a especular con su participación en las últimas eliminatorias.

A su vuelta a España, los servicios médicos del Real Madrid descubrieron que Dani Ceballos padecía una rotura completa del ligamento peroneo-astragalino anterior y del peroneo-calcáneo, por lo que la baja se prolongaría un mínimo de 2 ó 3 meses. Eso dificultó que se pudiera definir su futuro, que pasaba por convencer a Ancelotti o buscar una nueva salida con el Betis en todas las quinielas.



Su retorno a Heliópolis fue una de las opciones más comentadas en los últimos días de la ventana estival de transferencias, llegándose a comentar que existía un acuerdo para un préstamo con opción de compra cercana a lo que pagaron los merengues en su día por él ( 15 kilos), que se convertiría en obligación de clasificarse el Betis para competiciones europeas. Ceballos aceptaba rebajarse el sueldo para encajar en el presupuesto verdiblanco, pero todo quedaba supeditado a las salidas y éstas no se produjeron. Enero, nuevo intento. Mientras, Dani no le quita ojo a la actualidad verdiblanca.