El Barça ya ha decidido el futuro del cedido De Jong, con el Sevilla pendiente del mercado y de Belotti

El puesto de delantero centro es una cuestión capital en el Sevilla FC por mucho que el equipo no haya sentido carencia alguna en ese sentido hasta la lesión de En-Nesyri. No obstante, el internacional marroquí se marchará a la Copa de África entre enero y febrero, por lo que Monchi está obligado a mantener viva la opción de reforzar el ataque en el próximo mercado invernal de fichajes o, a más tardar, el próximo verano.

Cabe recordar que el club nervionense no ocupó la ficha que dejó libre el cedido Luuk de Jong, cuyo futuro en el FC Barcelona se antoja efímero. Así lo apunta una información del diario Sport, que asegura que la junta que preside Joan Laporta ya tiene más que tomada la decisión de no ejecutar la opción de compra sobre el internacional neerlandés, que tendría que multiplicar muchísimo su rendimiento para hacer cambiar esta opinión. Y es que su principal valedor es Ronald Koeman, quien sólo sigue en el cargo por motivos económicos pero que no continuará en el Camp Nou más allá del verano.

En éstas, ha reaparecido el sempiterno ruido del PSV, que siempre amaga con propiciar una vuelta a casa del gigante rubio aunque sin llegar a mover ficha. En Países Bajos, la prensa deportiva se hace eco de las noticias que llegan desde Cataluña y apuntan a que los de Eindhoven volverán a la carga por De Jong, intuyendo que su caché habrá descendido bastante con respecto al curso anterior, ya que entraría en su último año de contrato y estima que sería más sencillo convencer al Sevilla FC.

Cabe recordar que el técnico blanquirrojo, Julen Lopetegui admitió cierta contrariedad con la marcha en el último día de un futbolista que ha sido criticado por problemas de puntería pero también elogiado por goles muy importantes en feudos como el Santiago Bernabéu, el Wanda Metropolitano o el propio Camp Nou y con actuaciones estelares en la fase final de la Europa League de Colonia 2020. Al vasco, si le preguntan, dirán que en absoluto le sobra un jugador de su experiencia y su perfil, pero lo cierto es que lo que ocurra en los próximos meses con el actual jugador culé condiciona un poco los próximos movimientos de mercado en ese sentido.

Está por ver aún si el Sevilla FC apuesta por aguantar lo que queda de temporada con Rafa Mir como principal relevo de En-Nesyri y con alternativas como Munir, el canterano Iván o golpes de pizarra como la reubicación de Lamela como 'falso 9'. Uno de los favoritos de Monchi desde hace años, el italiano Belotti, no va a renovar con el Torino y termina contrato el próximo 30 de junio, por lo que se encuentra a tiro como una excelente oportunidad de mercado en enero. Y no sólo para los de Eduardo Dato.

Entre otras muchas 'novias' que le han salido en los últimos meses, la prensa británica apunta con fuerza al West Ham como candidato a hacerse con el campeón de la pasada Eurocopa con Italia. Según diversas informaciones, los 'Hammers' están dispuestos a poner sobre la mesa del Torino la friolera de 15 millones de libras (algo más de 17 de euros), una cantidad cercana a la que el club piamontés pedía hace unos meses, sin importarle que pueda marcharse libre en junio. El mercado del gol se mueve.