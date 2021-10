La Serie A gana enteros como posible destino de Ceballos en enero, con consecuencias positivas para el Betis

Dani Ceballos ha recuperado la sonrisa este lunes, cuando por fin se ha dejado ver por la ciudad deportiva del Real Madrid más de tres meses después de lesionarse en Japón con la selección española. Su imagen, con botas de taco y golpeando la pelota, hace pensar que su vuelta a los terrenos de juego está ya más cercana. De su recuperación están pendientes en muchos sitios. El centrocampista utrerano no cuenta para Carlo Ancelotti y su nombre amenaza con dar muchos titulares de prensa de aquí a la apertura del mercado invernal de fichajes.

Después de dos años cedido en el Arsenal que le sirvieron para conocer la afamada Premier League, ahora la cadena ESPN apunta a que la Serie A italiana gana enteros como posible destino para Ceballos. Concretamente, la información habla de un tanteo al Real Madrid por parte de AS Roma. El canterano del Betis sería una petición expresa del portugués Jose Mourinho, aunque en el club capitalino no les salen las cuentas si los merengues no bajan de los 20 millones de euros que habrían comenzado pidiendo.

Ceballos, que sufrió en el primer partido de los Juegos Olímpicos de Tokio el 22 de julio una rotura de ligamento peroneo-astragalino anterior y peroneo-calcáneo de su tobillo izquierdo, dio un paso al frente en su recuperación al comenzar a tocar balón sobre el césped de Valdeebas. Tres meses después, el centrocampista andaluz comienza a ver la luz al final del túnel y se ha calzado las botas de fútbol para recuperar sensaciones perdidas. A su trabajo de recuperación del gimnasio, le sumó Ceballos una parte de trabajo de campo.

Todo apunta a que el ansiado regreso a 'su Betis' tendrá que seguir esperando un poco más. No obstante, que Ceballos se marchase a la Roma podría tener consecuencias positivas para el conjunto verdiblanco, que ha sido relacionado hace unos días (también el Sevilla FC) con un prometedor centrocampista español del cuadro 'giallorosso' como es Gonzalo Villar. El que fuera canterano del Valencia no está teniendo muchas oportunidades y se plantea una salida, ya sea como cedido o traspasado si llega una buena oferta. En principio, si 'Mou' logra reforzar la medular, el sub 21 español tendrá más facilidades para buscar minutos fuera.

No es el único que suena en Heliópolis. El director deportivo, Antonio Cordón, ya desmintió en una entrevista con Abc que el Real Betis y el Real Madrid tengan un acuerdo para la cesión con opción u obligación de compra, mucho menos el traspaso, en enero o el próximo verano, de Dani Ceballos, con el que tampoco habría pactado las condiciones económicas de su desembarco, aunque no es lo que sostienen en otros despachos del Benito Villamarín y desde el entorno del utrerano. Se ratificó, con todo, el extremeño en su afirmación de que "los caminos de ambos volverán a cruzarse más pronto que tarde".

Puede que la explicación esté en la noticia que avanzan los compañeros de La Voz de Cádiz y que sitúa a otro mediocentro, Álex Fernández, en la órbita verdiblanca. El hermano del madridista Nacho termina contrato el próximo 30 de junio de 2022 y podrá cerrar libremente su incorporación a cualquier equipo desde el 1 de enero del año que viene. Ese equipo sería el Betis, según la citada información, con quien habría ya contactos en ese sentido, después de una aproximación reciente en la que Manuel Vizcaíno, presidente amarillo, remitió a los hispalenses a la cláusula de rescisión del centrocampista, de ocho millones de euros.

A sus 28 años, Álex ha evolucionado desde la posición de medio de cierre con calidad y criterio a mediapunta con llegada, aunque Cervera lo ha 'mareado' en los últimos meses con reubicaciones en los puestos de interior, carrilero zurdo o 'falso 9'. El caso es que el complutense, pese a participar únicamente en 426 minutos este curso (repartidos en ocho encuentros), lleva ya dos tantos. Como cadista, son 29 goles y 16 asistencias desde que arribara en 2017 gratis del Elche. Ahora, se irá de la misma manera y Cordón se ha especializado en el mercado a coste cero.