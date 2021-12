El último (y más exótico) en sumarse a la ingente lista de mediocentros para el Betis

Dicen que, cuando el río suena, es que lleva agua. Por eso mismo, sería muy extraño que el Real Betis no refuerce su sala de máquinas en enero o, como muy tarde, el próximo verano. Y es que no dejan de salir nombres de posibles mediocentros que vestirían a corto o medio plazo de verdiblancos, el último, un exótico futbolista casi desconocido en España. Lo que está claro es que, al menos, en la planta noble del Benito Villamarín lo van a intentar en la ventana de enero, para lo cual, como ya se ha referido en muchas ocasiones, necesitan liberar fichas (actualmente, están ocupadas las 25 de la primera plantilla y tres del filial, pues Miranda, Rober y Rodri juegan con dorsales posteriores) y una masa salarial suficiente para acometer incorporaciones que realmente mejoren lo que hay (de lo amortizado, sólo se podría reutilizar el 25%).

Todas las miradas están puestas en los futbolistas que menos minutos están teniendo a las órdenes de Manuel Pellegrini, que, no obstante, está rotando a sus hombres al máximo, de tal manera que solamente queda por debutar un Sabaly que ya se ejercita con sus compañeros y necesita adquirir únicamente el ritmo competitivo para regresar. Se encuentra inédito en lo que va de curso el ex del Girondins, primera alta para la 21/22, pues se lesionó ante la Roma en el partido de presentación de este ejercicio a primeros del pasado mes de agosto, a todos los efectos el último amistoso de pretemporada, y aún no ha disputado ni un minuto oficial con su nueva escuadra por culpa de una complicada rotura fibrilar. Precisamente el franco-senegalés podría buscar minutos en otros lares o 'empujar' a hacerlo a Montoya, convertido desde enero en tercer lateral diestro.

Igualmente, Joel Robles, que ha disputado un encuentro de Copa por estar lesionado Bravo y no está inscrito en Europa, está señalado como una de las opciones para hacer hueco, como los también en el ostracismo Rober o Camarasa (éste, por culpa de las lesiones de nuevo). Paul o Tello, si llegara alguna propuesta convincente, también son candidatos a marcharse, cediendo el marfileño, por ejemplo, para que llegue otro 'igual'. Y la nómina es ingente: Dani Ceballos (a quien se apalabró en verano, antes de que se pusiera a tiro un prioritario Bellerín, pero que sigue sin entrenarse con el grupo en el Real Madrid), Marc Roca (sin minutos en el Bayern), Álex Fernández (que llegaría en verano a coste cero, tras no renovar con el Cádiz), Gonzalo Villar (defenestrado por Mourinho en la Roma), Can Kahveci (en un improbable traspaso desde el Fenerbahçe), Vecino (a precio de saldo en enero, pues le quedan apenas siete meses de contrato en un Inter que no prolongará su vinculación)...

El nuevo nombre en la lista de mediocentros que monitorizaría Antonio Cordón para el Betis es el de Ajdin Hrustic (25). El internacional australiano, aunque con pasaporte comunitario (bosnio, gracias a su padre), está siendo vigilado de cerca por Betis y Fiorentina, según el portal oceánico 'FTBL', información de la que se hacen eco otros medios del país, posiblemente a raíz de unas declaraciones (y alguna indiscreccón 'off the record') del segundo entrenador de los 'Socceroos', René Melensteen: "Ajdin es un jugador importante para nosotros, y quieres ver a tus mejores futbolistas jugar todos los partidos posibles. Estoy seguro de que si no obtiene el tiempo de juego que espera, buscará diferentes opciones".

Aterrizado en el Eintracht de Fránkfurt hace dos veranos a cambio de un millón de euros procedente del Groningen holandés, Hrustic es un centrocampista polivalente y talentoso, especialmente reseñable a balón parado por su gran golpeo de zurda, que acostumbra a ejercer labores defensivas, aunque también creativas, actuando a menudo como interior o mediapunta. En la selección australiana, de hecho, es extremo, aunando desborde con una gran calidad para poner centros al área. Ha marcado 20 goles y brindado 11 asistencias en 170 partidos como profesional, si bien, a las puertas de su última campaña de contrato y con un valor de mercado estimado de 3 kilos, no está teniendo la continuidad deseada en la Bundesliga.