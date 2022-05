Las mejores 'gangas' de agentes libres de LaLiga, con varios en las agendas de Betis y Sevilla

Son muchos los jugadores que todavía no han renovados con sus clubes y que pretenden cambiar de aires, el mercado de fichajes ya empieza a tomar forma...

La temporada 2021/2022 está llegando a su fin y con ella, decenas de jugadores se marcharán de vacaciones con su furuto bien claro pero otros tantos afrontarán un mercado de fichajes como agentes libres, donde a buen seguro recibirán muchas propuestas, más o menos atractivas o competitivas pero todos ellos deberán decantarse por una donde continuar su carrera deportiva.

El caso más sonado es el Ousmane Dembélé, que no ha renovado con el FC Barcelona, el acuerdo entre ambas partes parece que no está cercano y todo hace indicar que cambiará de aires el próximo verano. Pero no sólo el delantero francés tiene su futuro en el aire, también hay algunas 'gangas' que ofrece el mercado de fichajes con jugadores destacados de LaLiga que serán libres en poco más de un mes.

Algunos de ellos ya han sido vinculados con el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis, que los tienen en sus agendas y que vendrían a completar y potenciar unas plantillas preparadas para pelear en Europa. Aquí puedes ver los 30 jugadores más destacados de LaLiga que quedan libres.