Impresionante gol de Ibrahimovic para llegar a los 500 en su carrera

Zlatan's got a black belt. #Zlatan500 pic.twitter.com/0iteGKX9cL

Zlatan Ibrahimovic marcó anoche su gol 500 como profesional con una maniobra marca de la casa. El sueco no pudo dejar una obra mejor y más característica para llegar a una cifra tan impresionante.



Ibrahimovic se desmarcó a la espalda de la defensa y convirtió un balón bombeado en una ocasión perfecta para marcar de forma acrobática. El delantero de los Galaxy dejó una de esas maniobras de karateka que han definido al ex del United durante su carrera.



Eso sí, el tanto no sirvió para mucho a su equipo, que acabó cayendo por 5-3 ante Toronto.