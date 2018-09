David Vizcaíno, un andaluz al frente del Sochaux

David Vizcaíno ha dado un paso más en su carrera con incorporación al Sochaux como director deportivo. Comenzó como jefe de ojeadores del Almería, de ahí al Málaga y después recibió la llamada del Liverpool para ser responsable de España y Portugal. Su buen ojo le ha ido abriendo puertas. En diciembre de 2016 volvía al Málaga como secretario técnico de Arnau y en verano de 2017 daba el paso al Alavés para trabajar en el mismo puesto bajo la dirección deportiva de Sergio Fernández. Ya en el Grupo Alavés, y tras ayudar a la confección del plantel que se salvó la temporada pasada tras la llegada de Abelardo al banquillo, pasó la segunda parte de la temporada en Croacia en el Rudes, club con el que también consiguió el objetivo de la salvación. Así, hasta que este verano pudo dar el salto a una dirección deportiva. La oportunidad surgió después de que el Grupo Alavés se hiciera con la gestión deportiva del histórico Sochaux, de la segunda división francesa.

- ¿Cómo está siendo su experiencia allí?

- Pues de momento muy bien. Muy contento por cómo están saliendo las cosas. Somos un equipo muy joven y si ganamos la semana próxima podemos meternos cerquita del play off, aunque el objetivo es la zona templada, que el equipo no pase muchos apuros, claro que sin renunciar a nada. Somos uno de los equipos más jóvenes de la categoría con una media de 21,6 años. Hay filiales que tienen una media mayor.

- ¿Cómo surge esta oportunidad?

- Firmé por el Alavés el verano pasado y en diciembre nos vamos a Croacia con el equipo que el grupo tenía allí, el Rudes, con el objetivo de salvarlo porque estaban abajo. Lo conseguimos y en verano aparece el Sochaux. Es un equipo con mucha historia, con más de 60 años en la primera división francesa. Se puede comparar con el Zaragoza o el Sporting, que son históricos que están en Segunda por circunstancias. Estamos metiendo 10.000 espectadores por partido en casa. Es un proyecto bonito, con el objetivo de estar en dos o tres años en Ligue 1.

- Económicamente no pasan por el mejor momento.

- Hemos tenido más recortes en el presupuesto, pero con la ayuda del Grupo Alavés y el trabajo que se había hecho hemos logrado una plantilla competitiva.

- Entre otros cuentan con el ex del Betis Rafa Navarro.

- Sí. No ha podido empezar a jugar aún porque ha tenido pequeñas lesiones a lo largo de la pretemporada. Pero tenemos la esperanza de que haga una gran temporada porque es un chaval que es muy buena persona y muy buen profesional. Además, sabe que si lo hace bien estará cerquita de ir al Alavés.

- La segunda francesa es muy atractiva para el mercado español.

- Hay que tener en cuenta que cada año hay traspasos en la segunda de aquí de cinco o seis millones de euros. Incluso más. Eso es difícil verlo en la segunda española y habla de la clase de jugadores que hay aquí. El Lens mete 30.000 personas en su estadio. Es una liga muy competitiva. Nos estamos adaptando todos a ella y haciendo lo que nos gusta.

- De la Ligue 2 han salido jugadores como Varane o Kondogbia.

- Varane estaba en Ligue 2 cuando lo fichó el Madrid. O Daniel Wass cuando se fue al Celta y ahora está en el Valencia. Es una competición muy física, se juega a alta velocidad y el que lo hace bien aquí puede hacerlo bien en cualquier sitio. En Segunda hay más calidad técnica, pero aquí hay jugadores muy potentes.

- En el Sochaux hay unos cuantos jugadores muy atractivos.

- Tenemos jugadores interesantes. Jugadores jóvenes, internacionales con Francia sub 20, españoles que han rendido muy bien en Croacia. Hay unos cuantos muy atractivos.

- Por Fuchs le habrán llegado muchos equipos.

- Probablemente es el más atractivo en el mercado y nos ha costado retenerlo. Pero hay más futbolistas interesantes.

- Sochaux es una de las canteras más importanes de Francia.

- Recientemente ha sido elegida entre las seis mejores del país. Tenemos internacionales en todas las categorías inferiores de Francia desde sub 15 a la sub 20. Las instalaciones de la academia del Sochaux son impresionantes. No las encuentras en la mayoría de equipos de Primera quitando a los grandes.

- ¿Cuál es la idea del Grupo Alavés con estos equipos satélite?

- No son equipos satélite. El Sochaux por ejemplo tiene la misma historia que puede tener el Alavés. Queremos hacer equipos jóvenes, sacar jugadores con futuro. En Sochaux la idea estar en Ligue 1 en dos o tres años. Si puede ser antes, pues mejor. Con el Istra -el equipo que gestionan ahora en Croacia-, la idea es pelear por Europa también en esos dos o tres años.

- ¿Van a seguir gestionando más equipos en el extranjero?

- No es mi función, pero es una posibilidad.

- De momento, cumpliendo los objetivos.

- Con el Alavés nos mantuvimos, al Rudes también lo salvamos. En Francia el equipo es nuevo, con 14 o 15 fichajes y eso siempre es difícil. Queremos estar en la zona templada este año.

- Al principio no les recibieron muy bien, ¿cómo es la situación ahora?

- Es lógico. Al principio, cuando llega algo desconocido de fuera siempre hay reticencia. Pero ahora el matrimonio entre la afición y el equipo es total y espero que eso nos ayude a crecer y a llegar más arriba.