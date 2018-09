Monchi: "No me planteo volver a España de momento"

Monchi, ex director deportivo del Sevilla FC y actual rector deportivo de la Roma, se ha referido a un hipotético retorno al fútbol español durante una conversación con 'El Partidazo' de la COPE, previo al Real Madrid-Roma de anoche en Liga de Campeones. "No valoro cosas que no tienen sentido, como una oferta del Barça", apuntó el de San Fernando, cerrando de esta manera cualquier tipo de especulación, habiendo estado en su día en la agenda de futuribles del Barcelona. "Soy de presente, no me preocupo más que por el día a día y tengo aún años de contrato con la Roma", recalcó Monchi, el cual quiere que su equipo vuelva a repetir la buena actuación que hizo en la Champions el curso pasado.

En ´El Transistor´ de Onda Cero, Monchi también dejó claro que "de momento" no se ha "planteado volver a España" porque está "muy contento" donde está, "en un proyecto muy diferente" en el que ha tenido que "encontrar al Monchi ideal para" él. En Nervión, mientras, sueñan con su retorno.