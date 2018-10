Bolt anota su primer doblete como jugador de fútbol

Usain Bolt anotó ayer los dos primeros goles de su carrera como futbolista. El jamaicano, que decidió dar el salto de las pistas de atletismo al césped con 32 años se estrenó ayer como anotador en las filas del Central Coast Mariners australiano en un partido amistoso frente al Macarthur South West United.



El primer tanto del hombre más veloz de la tierra llegó tras una galopada en el minuto 57, culminada con un zurdazo ante el que nada pudo hacer el arquero.





