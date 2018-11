El PSG piensa en Monchi para el próximo curso

No le marchan muy bien las cosas este curso a la Roma, novena en la Serie A y a quince puntos ya de la Juventus, líder. Pero a su director deportivo, el ex sevillista Monchi, no le faltan ´novias´ de postín. Si días atrás volvía a rumorearse con la opción del Barcelona, el ´Corriere dello Sport´ aseguraba ayer que el isleño es el elegido por el PSG para su próximo proyecto. El agente Mino Raiola estaría actuando como intermediario.

La no buena marcha del equipo así como la escasa aportación de los nuevos fichajes han provocado que se 'dude' de su trabajo. Una duda que hace posible su salida a corto plazo, por lo que muchos equipos, además del PSG y del Barcelona, están deseando hacerse con sus servicios. Otras dos opciones que se barajan son las del Atlético de Madrid, club al que ha alabado como "espejo donde mirarse", o el Manchester United.

Y es que no es la primera vez que se pone en duda el futuro de Monchi en la Roma. Sin apenas tiempo tras aterrizar en la capital italiana, volvieron a aparecer fuentes en las que se aseguraba que su futuro más inmediato estaba lejos del cuadro capitalino. Veremos cómo va avanzando la temporada.