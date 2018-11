Demichelis: "Van Gaal está completamente loco"

Martín Demichelis cuenta estos días anécdotas de su carrera. En una entrevista con La Nación ha desvelado dos encontronazos que tuvo con Louis Van Gaal, con quien coincidió en el Bayern de Múnich. "Hay un entrenador de la putísima madre pero que está completamente loco: Van Gaal. Tiene un trato desmedido a veces. Te cuento dos anécdotas. Es un partido ganábamos 3-0 al descanso y entró al vestuario pateando la puerta, los bolsos y no paraba de gritarnos que todo había sido un desastre. Como capitán tuve que frenarle: 'Pare de insultar, un poco de respeto'. El en segundo tiempo estuve mal y al día siguiente me dijo que yo había jugado mal porque me había desequilibrado emocionalmente", contó el zaguero.

El otro desencuentro tuvo lugar en un entrenamiento. "Si estabas fuera tres semanas por un desgarro, necesitabas otras tres semanas de entrenamiento para volver a jugar. Eso creía él. Me operé del tobillo, volví de jugar con la selección argentina y Van Gaal no me ponía. Yo tenía una cara... Un día, en un partido de titulares contra suplentes, con él de árbitro, el portero me la dio, di dos pasos y le apunté a la cara con un pelotazo. Le pasó al lado. Se hizo un silencio tremendo y dijo: 'Les pido a todos que a partir de ahora nadie se la dé más a Demichelis'. Luego terminamos discutiendo en el vestuario", contaba el ex del Málaga.