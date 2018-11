Roberto Martínez: "Entrenar tiene que ser una pasión, no un trabajo".

El actual entrenador de la selección nacional de Bélgica ha acudido a una convención internacional de directores técnicos impartida por la UEFA en Nyon. En ella, Roberto Martínez ha querido transmitir a los jóvenes entrenadores estudiantes de la UEFA Pro License un mensaje sobre cómo enfocar la profesión del coaching: "Hay que tomarse el entrenar como una verdadera pasión, realmente tiene que ser una pasión, no un trabajo".

"Uno mismo debe exigirse para sacar su 100%, pero debe disfrutar de ello. Para un entrenador, el estrés es positivo si sirve para auto exigirse y buscar soluciones constantes. En cambio, si ese estrés es negativo, por ejemplo agobiándose en controlar aquello que no podemos controlar, el fútbol ya no se disfruta, por lo que no se divertirá con este deporte", declaró.

Para Roberto Martínez la clave de un entrenador está en "la claridad. Es lo que te ayuda a transmitir de forma adecuada tu mensaje a los jugadores. Por lo que cuanto más trabajado tengas algo y más conocimiento tengas sobre ello, mejor rendimiento le sacarás a tus futbolistas".

A raíz de ello, el técnico español quiso valorar la importancia de tener una mente abierta y llena de conocimientos para lograr el éxito tanto personal como colectivo. "Debemos conocer a nuestros futbolistas, de dónde vienen, cómo piensan, su cultura, cómo reaccionan ante las adversidades, etc. para así actuar mejor. Hay que ser curiosos y abiertos para sacar información que nos pueda ayudar a llevar mejor un vestuario. Hoy en día, en una plantilla encuentras futbolistas de todas las partes del mundo, por lo que conocerlos bien te permitirá encontrar mejor la llave para que todos estén bien y luchen por un mismo objetivo. En mi caso, por poner el ejemplo de Bélgica en la Copa del Mundo, tengo futbolistas que juegan o han jugado en múltiples equipos, por lo que cada uno afronta las cosas de una manera o le han enseñado a desenvolverse de otra manera. Yo he conseguido que todos pensaran en un único fin: sumar, aportar y ayudar al equipo para llegar lo más lejos", concluyó.